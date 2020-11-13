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"Роскосмос" хочет выпускать духи, одежду и алкоголь

13.11.2020 12:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Корпорация "Роскосмос", которая управляет космической отраслью страны, хочет наладить выпуск парфюмерной продукции, одежды и алкоголя под товарным знаком "Поехали!", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

© Sputnik Дмитрий Босак
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"Заявка на регистрацию фразы "Поехали!" в качестве товарного знака подана госкорпорацией "Роскосмос" в отношении широкого перечня товаров и услуг", – уточнил представитель Роспатента.

До этого "Роскосмос" рассказывал о планах зарегистрировать в качестве товарного знака знаменитое гагаринское "Поехали!" и другие "исторические обозначения", чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции. При этом не было ясно, какие именно товары предполагается выпускать под этими брендами.

Заявка охватывает несколько классов международной классификации товаров и услуг. Это парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгметаллы, одежда, игрушки и алкогольная продукция. Сейчас по заявке проводится экспертиза, она может занять около полугода.

Ранее сообщалось, что российский оружейный концерн "Калашников" подал заявку на регистрацию своего товарного знака для производства целого перечня товаров. В него входят косметика, медицинское оборудование, лекарства, БАДы, гигиенические средства и продукты питания – чипсы, грибы, арахис, варенье, икра, молочные коктейли, салаты, морепродукты, сало, якитори.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее российский оружейный концерн "Калашников" заявил о желании производить продукты питания, косметику, медикаменты и многое другое.
 
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