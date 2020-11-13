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"Роскосмос" хочет выпускать духи, одежду и алкоголь
13.11.2020 12:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Корпорация "Роскосмос", которая управляет космической отраслью страны, хочет наладить выпуск парфюмерной продукции, одежды и алкоголя под товарным знаком "Поехали!", сообщает
© Sputnik Дмитрий Босак
"Заявка на регистрацию фразы "Поехали!" в качестве товарного знака подана госкорпорацией "Роскосмос" в отношении широкого перечня товаров и услуг", – уточнил представитель Роспатента.
До этого "Роскосмос" рассказывал о планах зарегистрировать в качестве товарного знака знаменитое гагаринское "Поехали!" и другие "исторические обозначения", чтобы оградить себя от недобросовестной конкуренции. При этом не было ясно, какие именно товары предполагается выпускать под этими брендами.
Заявка охватывает несколько классов международной классификации товаров и услуг. Это парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгметаллы, одежда, игрушки и алкогольная продукция. Сейчас по заявке проводится экспертиза, она может занять около полугода.
Ранее сообщалось, что российский оружейный концерн "Калашников" подал заявку на регистрацию
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Ранее российский оружейный концерн "Калашников" заявил о желании производить продукты питания, косметику, медикаменты и многое другое.
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