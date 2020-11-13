Главы МИД Литвы и Латвии выразили соболезнования в связи со смертью Романа Бондаренко

Источник материала: Tut.by

Прибалтийские страны продолжают активно интересоваться белорусской повесткой: главы МИД Литвы и Латвии отреагировали на смерть Романа Бондаренко, выразив соболезнования семье погибшего, а Эстония в Совбезе ООН, инициировала там дискуссию относительно ситуации в Беларуси.



Фото: Reuters

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что шокирован произошедшим, а также выразил соболезнования близким Романа Бондаренко.

«Шокирован смертью Романа Бондаренко. Мои глубочайшие соболезнования его семье и друзьям. Роману был только 31 год. Поразительный цинизм, жестокость режима и тупое пренебрежение людскими стремлениями к переменам», — говорится в сообщении министра.

Shocked by the death of Raman Bandarenka. My deepest condolences to his family and friends. Raman was only 31 years old. Astonishing cynicism, cruelty of the regime and blunt ignorance of people’s aspirations for changes. pic.twitter.com/9MrMOobxZ9 — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) November 12, 2020

Его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс также выразил соболезнования близким погибшего и призвал Евросоюз к введению дополнительных санкций в отношении Беларуси.

«Мои соболезнования семье и друзьям молодого белоруса Романа Бондаренко, который был жестоко избит приспешниками Александра Лукашенко. ЕС должен наложить дополнительные санкции на тех, кто совершает подобные преступления, а они должны быть привлечены к ответственности в суде», — сказано в твите Ринкевичса.

My condolences to the family and friends of a young Belarusian Raman #Bandarenka who was brutally beaten by the henchmen of Alexander #Lukashenko . #EU must impose additional sanctions on those who are committing such crimes and they must be held accountable in the court of law — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 12, 2020

Как сообщает телеграм-канал Светланы Тихановской, экс-кандидат в президенты сейчас совершает рабочую поездку в Латвию, где у нее состоятся встречи с руководством государства, а также с белорусской диаспорой. На запланированной пресс-конференции она собирается говорить о смерти Романа Бондаренко, бойкоте чемпионата мира по хоккею 2021 года, более решительных действиях членов ЕС в отношении белорусских властей, а также поддержке гражданского общества в нашей стране.

При этом 11 ноября, как раз в день, когда произошел инцидент, приведший к гибели Романа Бондаренко, в Совете Безопасности ООН обсуждалась ситуация в Беларуси. Непостоянный член совета — Эстония — была одним из инициаторов дискуссии, а ее постоянный представитель Свен Юргенсон заявил , что ситуация в нашей стране не улучшилась, а напротив — насилие возросло, появились сообщения о новых случаях пыток, насильственных исчезновений, сексуального насилия, а также других формах запугивания и унижения.

Сообщалось, что Постоянному совету ОБСЕ по инициативе Эстонии и 16 других стран — участниц организации был представлен независимый отчет, где говорится о фальсификациях выборов 9 августа, а также нарушениях прав человека властями Беларуси. При этом в заявлении эстонского МИД говорится, что страна осуждает отказ белорусских властей сотрудничать со спецдокладчиком ООН, ОБСЕ и докладчиком Московского механизма ОБСЕ Вольфгангом Бенедеком, а также решение о высылке из нашей страны британских дипломатов. Постоянный представитель Эстонии в Совбезе ООН заявил, что его страна призывает белорусские власти прекратить насилие, освободить политзаключенных, а также начать диалог с населением о проведении честных и свободных выборов.