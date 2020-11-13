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Главы МИД Литвы и Латвии выразили соболезнования в связи со смертью Романа Бондаренко

13.11.2020 13:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прибалтийские страны продолжают активно интересоваться белорусской повесткой: главы МИД Литвы и Латвии отреагировали на смерть Романа Бондаренко, выразив соболезнования семье погибшего, а Эстония в Совбезе ООН, инициировала там дискуссию относительно ситуации в Беларуси.


Фото: Reuters

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что шокирован произошедшим, а также выразил соболезнования близким Романа Бондаренко.

«Шокирован смертью Романа Бондаренко. Мои глубочайшие соболезнования его семье и друзьям. Роману был только 31 год. Поразительный цинизм, жестокость режима и тупое пренебрежение людскими стремлениями к переменам», — говорится в сообщении министра.

Его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс также выразил соболезнования близким погибшего и призвал Евросоюз к введению дополнительных санкций в отношении Беларуси.

«Мои соболезнования семье и друзьям молодого белоруса Романа Бондаренко, который был жестоко избит приспешниками Александра Лукашенко. ЕС должен наложить дополнительные санкции на тех, кто совершает подобные преступления, а они должны быть привлечены к ответственности в суде», — сказано в твите Ринкевичса.

Как сообщает телеграм-канал Светланы Тихановской, экс-кандидат в президенты сейчас совершает рабочую поездку в Латвию, где у нее состоятся встречи с руководством государства, а также с белорусской диаспорой. На запланированной пресс-конференции она собирается говорить о смерти Романа Бондаренко, бойкоте чемпионата мира по хоккею 2021 года, более решительных действиях членов ЕС в отношении белорусских властей, а также поддержке гражданского общества в нашей стране.

При этом 11 ноября, как раз в день, когда произошел инцидент, приведший к гибели Романа Бондаренко, в Совете Безопасности ООН обсуждалась ситуация в Беларуси. Непостоянный член совета — Эстония — была одним из инициаторов дискуссии, а ее постоянный представитель Свен Юргенсон заявил, что ситуация в нашей стране не улучшилась, а напротив — насилие возросло, появились сообщения о новых случаях пыток, насильственных исчезновений, сексуального насилия, а также других формах запугивания и унижения.

Сообщалось, что Постоянному совету ОБСЕ по инициативе Эстонии и 16 других стран — участниц организации был представлен независимый отчет, где говорится о фальсификациях выборов 9 августа, а также нарушениях прав человека властями Беларуси. При этом в заявлении эстонского МИД говорится, что страна осуждает отказ белорусских властей сотрудничать со спецдокладчиком ООН, ОБСЕ и докладчиком Московского механизма ОБСЕ Вольфгангом Бенедеком, а также решение о высылке из нашей страны британских дипломатов. Постоянный представитель Эстонии в Совбезе ООН заявил, что его страна призывает белорусские власти прекратить насилие, освободить политзаключенных, а также начать диалог с населением о проведении честных и свободных выборов.

 
 
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Прибалтийские страны продолжают активно интересоваться белорусской повесткой: главы МИД Литвы и Латвии отреагировали на смерть Романа Бондаренко, выразив...
 
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