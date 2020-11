Главы МИД Литвы и Латвии выразили соболезнования в связи со смертью Романа Бондаренко

Источник материала: Tut.by

Прибалтийские страны продолжают активно интересоваться белорусской повесткой: главы МИД Литвы и Латвии отреагировали на смерть Романа Бондаренко, выразив соболезнования семье погибшего, а Эстония в Совбезе ООН, инициировала там дискуссию относительно ситуации в Беларуси.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что шокирован произошедшим, а также выразил соболезнования близким Романа Бондаренко.

«Шокирован смертью Романа Бондаренко. Мои глубочайшие соболезнования его семье и друзьям. Роману был только 31 год. Поразительный цинизм, жестокость режима и тупое пренебрежение людскими стремлениями к переменам», — говорится в сообщении министра.

Shocked by the death of Raman Bandarenka. My deepest condolences to his family and friends. Raman was only 31 years old. Astonishing cynicism, cruelty of the regime and blunt ignorance of people’s aspirations for changes. pic.twitter.com/9MrMOobxZ9

Его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс также выразил соболезнования близким погибшего и призвал Евросоюз к введению дополнительных санкций в отношении Беларуси.

«Мои соболезнования семье и друзьям молодого белоруса Романа Бондаренко, который был жестоко избит приспешниками Александра Лукашенко. ЕС должен наложить дополнительные санкции на тех, кто совершает подобные преступления, а они должны быть привлечены к ответственности в суде», — сказано в твите Ринкевичса.