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Представительство ЕС: Роман - еще одна невосполнимая утрата в мирной борьбе страны за демократическое будущее
13.11.2020 13:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представительство ЕС в Беларуси выражает глубокие соболезнования семье
— Мы потрясены и глубоко опечалены трагической гибелью 31-летнего Романа Бондаренко, который вчера скончался в больнице от серьезных травм, причиненных позавчерашней милицейской жестокостью. Мы выражаем самые глубокие соболезнования его семье, друзьям и соседям. Роман — это еще одна невосполнимая утрата в мирной борьбе страны за демократическое будущее.
Делегация ЕС в Беларуси солидарна со всеми мирно протестующими белорусами, пострадавшими от рук белорусских властей. Сегодня в 12.00 весь коллектив делегации ЕС почтил минутой молчания память Романа и всех других жертв насилия, совершенного правоохранительными органами с 9 августа.
— Все сотрудники правоохранительных органов, выполняющие уголовные приказы, должны нести ответственность за свои незаконные, произвольные и откровенно жестокие действия по отношению к мирным гражданам. Мы будем и впредь призывать к транспарентному расследованию и судебному преследованию виновных, — говорится в заявлении европейского представительства в Минске.
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Представительство ЕС: Роман - еще одна невосполнимая утрата в мирной борьбе страны за демократическое будущее
Дипломаты заявляют, что все сотрудники правоохранительных органов, выполняющие уголовные приказы, должны нести ответственность за свои незаконные, произвольные...
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