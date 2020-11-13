$1-4 тысячи за участок. Результаты земельного аукциона в Дзержинском районе

Источник материала: realt.by

Купить участок на аукционе в д. Залесье Демидовичского сельсовета пожелали 23 человека. Земельный надел насчитывает 15 соток, оснащен электричеством и газом. Лот был выставлен на аукцион за 6.905 рублей, продан с молотка за 42.235 рублей, или 16.446 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Четыре человека подали заявки на лот № 32 – участок в д. Большая Шатановщина, на ул. Центральной, 50, Станьковского сельсовета. Участок насчитывает 10 соток, оснащен электричеством и газом. При начальной цене 7.500 рублей лот ушел с молотка за 17.200 рублей, или 6.698 долларов США.

Что касается единственных заявителей, то они смогли купить участки по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть от 1.022 до 4.088 долларов США.

Более подробную информацию о лотах и результатах аукциона смотрите в нашей таблице.