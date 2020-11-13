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$1-4 тысячи за участок. Результаты земельного аукциона в Дзержинском районе

13.11.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

-4 тысячи за участок. Результаты земельного аукциона в Дзержинском районе

Купить участок на аукционе в д. Залесье Демидовичского сельсовета пожелали 23 человека. Земельный надел насчитывает 15 соток, оснащен электричеством и газом. Лот был выставлен на аукцион за 6.905 рублей, продан с молотка за 42.235 рублей, или 16.446 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Четыре человека подали заявки на лот № 32 – участок в д. Большая Шатановщина, на ул. Центральной, 50, Станьковского сельсовета. Участок насчитывает 10 соток, оснащен электричеством и газом. При начальной цене 7.500 рублей лот ушел с молотка за 17.200 рублей, или 6.698    долларов США.

Что касается единственных заявителей, то они смогли купить участки по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть от 1.022 до 4.088 долларов США.

Более подробную информацию о лотах и результатах аукциона смотрите в нашей таблице.

№ лота

Адрес земельного участка

Площадь участка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка, руб.

Цена продажи участка,руб.

Цена продажи участка, $

13

Боровской с/с, д. Вишневка

14,7

-

электричество

5.000

-

14

Боровской с/с, д. Павлюти

14,8

-

электричество

4.500

-

-

15

Боровской с/с, д. Пеняка

10,5

-

электричество

5.000

-

-

16

Боровской с/с, д. Старая Рудица

11,7

3

электричество, газ

10.000

23.579

9.182

17

Демидовичский с/с, д. Залесье

15,0

23

электричество, газ

6.905

42.235

16.446

18

Демидовичский с/с, д. Поусье

14,2

1

электричество, водопровод

4.500

4.725

1.840

19

Демидовичский с/с, д. Поусье

15,0

1

электричество, водопровод

4.800

5.040

1.962

20

Дзержинский с/с, д. Бобровка

14,9

-

электричество

6.700

-

-

21

Дзержинский с/с, д. Клыповщина

11,0

1

электричество

10.000

10.500

4.088

22

Дзержинский с/с, д. Клыповщина

11,6

1

электричество

10.000

10.500

4.088

23

Дзержинский с/с, д. Юпитер

11,3

-

электричество

10.000

-

-

24

Путчинский с/с, д. Вертники

13,7

1

электричество

7.200

7.560

2.944

25

Путчинский с/с, д. Волмечка

19,0

1

электричество

6.000

6.300

2.453

26

Путчинский с/с, д. Гарутишки

15,0

3

электричество, водопровод

7.500

26.900

10.475

27

Путчинский с/с, д. Падеричи

17,0

1

электричество

2.800

2.940

1.145

28

Путчинский с/с, д. Перетятки

10,6

1

электричество

3.000

3.150

1.226

29

Путчинский с/с, д. Путчино, ул. Новая

14,0

1

электричество

2.500

2.625

1.022

30

Путчинский с/с, д. Скоробогатовщина

15,0

1

электричество

2.500

2.625

1.022

31

Станьковский с/с, д. Багрицовщина, ул. Центральная, 31А

13,5

-

электричество, газ, водопровод

4.500

-

-

32

Станьковский с/с, д. Большая Шатановщина, ул. Центральная, 50

10,0

4

электричество, газ

7.500

17.200

6.698

33

Станьковский с/с, д. Глуховщина, ул. Центральная, 36

13,7

2

электричество, газ

7.500

12.079

4.703

34

Станьковский с/с, д. Коски, ул. Центральная, 31А

14,2

-

электричество, газ, водопровод

9.000

-

-

35

Станьковский с/с, д. Писаревщина, ул. Центральная, 21А

9,0

1

электричество

2.500

2.625

1.022

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

Ближайший аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Дзержинском районе состоится 4 декабря.

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13 ноября состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Дзержинском районе. Участникам аукциона было предложено 23 лота....
 
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