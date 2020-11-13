$1-4 тысячи за участок. Результаты земельного аукциона в Дзержинском районе

Купить участок на аукционе в д. Залесье Демидовичского сельсовета пожелали 23 человека. Земельный надел насчитывает 15 соток, оснащен электричеством и газом. Лот был выставлен на аукцион за 6.905 рублей, продан с молотка за 42.235 рублей, или 16.446 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Четыре человека подали заявки на лот № 32 – участок в д. БольшаяШатановщина, на ул. Центральной, 50, Станьковского сельсовета. Участок насчитывает 10 соток, оснащен электричеством и газом. При начальной цене 7.500 рублей лот ушел с молотка за 17.200 рублей, или 6.698 долларов США.
Что касается единственных заявителей, то они смогли купить участки по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть от 1.022 до 4.088 долларов США.
Более подробную информацию о лотах и результатах аукциона смотрите в нашей таблице.
№ лота
Адрес земельного участка
Площадь участка, соток
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена участка, руб.
Цена продажи участка,руб.
Цена продажи участка, $
13
Боровской с/с, д. Вишневка
14,7
-
электричество
5.000
-
14
Боровской с/с, д. Павлюти
14,8
-
электричество
4.500
-
-
15
Боровской с/с, д. Пеняка
10,5
-
электричество
5.000
-
-
16
Боровской с/с, д. Старая Рудица
11,7
3
электричество, газ
10.000
23.579
9.182
17
Демидовичский с/с, д. Залесье
15,0
23
электричество, газ
6.905
42.235
16.446
18
Демидовичский с/с, д. Поусье
14,2
1
электричество, водопровод
4.500
4.725
1.840
19
Демидовичский с/с, д. Поусье
15,0
1
электричество, водопровод
4.800
5.040
1.962
20
Дзержинский с/с, д. Бобровка
14,9
-
электричество
6.700
-
-
21
Дзержинский с/с, д. Клыповщина
11,0
1
электричество
10.000
10.500
4.088
22
Дзержинский с/с, д. Клыповщина
11,6
1
электричество
10.000
10.500
4.088
23
Дзержинский с/с, д. Юпитер
11,3
-
электричество
10.000
-
-
24
Путчинский с/с, д. Вертники
13,7
1
электричество
7.200
7.560
2.944
25
Путчинский с/с, д. Волмечка
19,0
1
электричество
6.000
6.300
2.453
26
Путчинский с/с, д. Гарутишки
15,0
3
электричество, водопровод
7.500
26.900
10.475
27
Путчинский с/с, д. Падеричи
17,0
1
электричество
2.800
2.940
1.145
28
Путчинский с/с, д. Перетятки
10,6
1
электричество
3.000
3.150
1.226
29
Путчинский с/с, д. Путчино, ул. Новая
14,0
1
электричество
2.500
2.625
1.022
30
Путчинский с/с, д. Скоробогатовщина
15,0
1
электричество
2.500
2.625
1.022
31
Станьковский с/с, д. Багрицовщина, ул. Центральная, 31А
13,5
-
электричество, газ, водопровод
4.500
-
-
32
Станьковский с/с, д. Большая Шатановщина, ул. Центральная, 50
10,0
4
электричество, газ
7.500
17.200
6.698
33
Станьковский с/с, д. Глуховщина, ул. Центральная, 36
13,7
2
электричество, газ
7.500
12.079
4.703
34
Станьковский с/с, д. Коски, ул. Центральная, 31А
14,2
-
электричество, газ, водопровод
9.000
-
-
35
Станьковский с/с, д. Писаревщина, ул. Центральная, 21А
9,0
1
электричество
2.500
2.625
1.022
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
Ближайший аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Дзержинском районе состоится 4 декабря.