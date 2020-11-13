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На участок в Масловичах подали 22 заявки, цена лота в ходе торгов возросла в 6 раз. Результаты аукциона

13.11.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На участок в Масловичах подали 22 заявки, цена лота в ходе торгов возросла в 6 раз. Результаты аукциона
Участок в Столбуновичах

Самое большое количество заявлений – 22 – было подано на лот № 12. Это участок в д. Масловичи, на ул. Центральной Юзуфовского сельсовета. Он насчитывает 15 соток, имеет все коммуникации и был выставлен на аукцион за 11.000 рублей. В ходе торгов цена на лот поднялась до 64.000    рублей, или 24.922  доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.


На участок в Масловичах подали 22 заявки, цена лота в ходе торгов возросла в 6 раз. Результаты аукциона

На участок № 3 в д. Лекоревка Юзуфовского сельсовета подали 6 заявлений. Участок насчитывает 14,8 сотки и оснащен только электричеством. Лот был оценен в 5.600 рублей, продан на торгах за 25.832 рубля, или 10.059  долларов США.

Купить участок на аукционе в аг. Новоселье Горанского сельсовета пожелали 14 человек. Земельный надел насчитывает 13 соток, имеет все коммуникации. При начальной цене 22.881 рубль лот ушел с молотка за 65.283   рубля, или 25.421 доллар США.


На участок в Масловичах подали 22 заявки, цена лота в ходе торгов возросла в 6 раз. Результаты аукциона

Результаты аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.

№ лота

Адрес земельного участка

Пло-щадьуча-стка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка (руб.)

Цена продажи участка (руб.)

Цена продажи участка ($)

1

Горанский с/с, д. Дуличи

15,0

2

-

13.680

15.800

6.152

2

Горанский с/с, д. Жуки, участок № 9

15,0

1

-

6.015

6.315

2.459

3

Горанский с/с, д. Лисовщина

15,0

6

электричество

6.650

15.681

6.106

4

Горанский с/с, аг. Новоселье, участок № 1

12,9

14

электричество, газ, водопровод

22.881

65.283

25.421

5

Крупицкий с/с, д. Столбуновичи, участок № 2

12,4

2

электричество, газ, водопровод

15.00

21.962

8.552

6

г.п. Мачулищи, участок № 2

14,7

-

электричество, газ, водопровод, канализация (собственник – КИЗ «Домосед»)

49.403

-

-

7

Петришковский с/с, д. Векшицы, участок № 3

15,0

-

электричество, газ

20.000

-

-

8

Петришковский с/с, аг. Петришки

13,2

-

электричество, газ, водопровод

25.000

-

-

9

Самохваловичский с/с, д. Курковичи, участок № 2

15,0

5

электричество

14.000

44.500

17.328

10

Сеницкий с/с, аг. Атолино, участок № 2

15,0

2

электричество, газ

35.000

38.500

14.992

11

Юзуфовский с/с, д. Лекоревка, участок № 3

14,8

6

электричество

5.600

25.832

10.059

12

Юзуфовский с/с, д. Масловичи, ул. Центральная

15,0

22

электричество, газ, водопровод

11.000

64.000

24.922

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

Ближайший аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском районе состоится 4 декабря.

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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе. Участникам аукциона было предложено 12 лотов, торги...
 
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