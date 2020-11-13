На участок в Масловичах подали 22 заявки, цена лота в ходе торгов возросла в 6 раз. Результаты аукциона
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Источник материала:
realt.by
Самое большое количество заявлений – 22 – было подано на лот № 12. Это участок в д.
Масловичи, на ул. Центральной Юзуфовского сельсовета. Он насчитывает 15 соток, имеет все коммуникации и был выставлен на аукцион за 11.000 рублей. В ходе торгов цена на лот поднялась до 64.000 рублей, или 24.922 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
На участок № 3 в д.
Лекоревка Юзуфовского сельсовета подали 6 заявлений. Участок насчитывает 14,8 сотки и оснащен только электричеством. Лот был оценен в 5.600 рублей, продан на торгах за 25.832 рубля, или 10.059 долларов США.
в аг. Купить участок на аукционе Новоселье Горанского сельсовета пожелали 14 человек. Земельный надел насчитывает 13 соток, имеет все коммуникации. При начальной цене 22.881 рубль лот ушел с молотка за 65.283 рубля, или 25.421 доллар США.
Результаты аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.
№ лота Адрес земельного участка Пло-щадьуча-стка, соток Кол-во уч-ов Инженерная инфраструктура * Нач. цена участка (руб.) Цена продажи участка (руб.) Цена продажи участка ( $ ) 1 Горанский с/с, д. Дуличи 15,0 2 - 13.680 15.800 6.152 2 Горанский с/с, д. Жуки, участок № 9 15,0 1 - 6.015 6.315 2.459 3 Горанский с/с, д. Лисовщина 15,0
6 электричество 6.650 15.681 6.106 4 Горанский с/с, аг. Новоселье, участок № 1 12,9 14 электричество, газ, водопровод 22.881 65.283 25.421 5 Крупицкий с/с, д. Столбуновичи, участок № 2 12,4 2 электричество, газ, водопровод 15.00 21.962 8.552 6 г.п. Мачулищи, участок № 2 14,7 - электричество, газ, водопровод, канализация (собственник – КИЗ «Домосед») 49.403 - - 7 Петришковский с/с, д. Векшицы, участок № 3 15,0 - электричество, газ 20.000 - - 8 Петришковский с/с, аг. Петришки 13,2 - электричество, газ, водопровод 25.000 - - 9 Самохваловичский с/с, д. Курковичи, участок № 2 15,0 5 электричество 14.000 44.500 17.328 10 Сеницкий с/с, аг. Атолино, участок № 2 15,0 2 электричество, газ 35.000 38.500 14.992 11 Юзуфовский с/с, д. Лекоревка, участок № 3 14,8 6 электричество 5.600 25.832 10.059 12 Юзуфовский с/с, д. Масловичи, ул. Центральная 15,0 22 электричество, газ, водопровод 11.000 64.000 24.922
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