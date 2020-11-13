На участок в Масловичах подали 22 заявки, цена лота в ходе торгов возросла в 6 раз. Результаты аукциона

На участок № 3 в д. Лекоревка Юзуфовского сельсовета подали 6 заявлений. Участок насчитывает 14,8 сотки и оснащен только электричеством. Лот был оценен в 5.600 рублей, продан на торгах за 25.832 рубля, или 10.059 долларов США.

Купить участок на аукционе в аг. Новоселье Горанского сельсовета пожелали 14 человек. Земельный надел насчитывает 13 соток, имеет все коммуникации. При начальной цене 22.881 рубль лот ушел с молотка за 65.283 рубля, или 25.421 доллар США.