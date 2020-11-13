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ЕС готов ввести дополнительные санкции в отношении лиц, ответственных за репрессии в Беларуси

13.11.2020 14:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Европейский союз готов ввести дополнительные санкции в отношении лиц, ответственных за репрессии и запугивания в Беларуси, говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Европейский союз выражает свои глубокие соболезнования семье и близким Романа Бондаренко. ЕС солидарен со всеми белорусами, которые пострадали и продолжают страдать от рук белорусских властей после фальсификации 9 августа президентских выборов.

— 31-летний Роман Бондаренко скончался после многочасовой операции в больнице Минска из-за серьезных травм, полученных, по сообщениям, в результате жестокого обращения со стороны одетых в штатское милиционеров. Это возмутительный и позорный результат действий белорусских властей, которые не только непосредственно и насильственно осуществляли репрессии в отношении собственного населения, но и создали среду, в которой могут происходить подобные беззаконие и насилие, игнорируя при этом не только основные права и свободы белорусского народа, но и пренебрегая его жизнью, — говорится в заявлении.

ЕС продолжает решительно осуждать насилие, применяемое белорусскими властями в отношении мирных демонстрантов, лиц, участвующих в продемократическом движении, независимых СМИ, представителей гражданского общества или простых белорусских граждан.

— Мы ожидаем, что власти положат конец насилию и преследованиям, немедленно и безоговорочно освободят всех произвольно задержанных лиц, в том числе политических заключенных, а также проведут полное и прозрачное расследование всех нарушений и злоупотреблений в области прав человека и привлекут виновных к ответственности. Европейский союз уже ввел санкции в отношении 55 лиц, ответственных за насильственные репрессии и запугивания, и готов ввести дополнительные санкции, — заявляют в ЕС.

 
Теги: Минск
 
 
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ЕС продолжает решительно осуждать насилие, применяемое белорусскими властями в отношении мирных демонстрантов, лиц, участвующих в продемократическом движении,...
 
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