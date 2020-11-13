Суд не дождался уроженца Турции и Цепкало, которые обменялись компроматом накануне выборов

Источник материала: Tut.by

Взаимные иски турецкого бизнесмена Седата Игдеджи и экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало о защите чести и достоинства в суде не рассматривались. Данную информацию TUT.BY подтвердили в суде Первомайского района Минска.



Седат Игдеджи. Фото: личный архив

Седат Игдеджи и Валерий Цепкало были знакомы не один год. Компании Игдеджи участвовали в застройке Парка высоких технологий, когда им руководил Цепкало. Кроме того, фирма уроженца Турции строила дом Цепкало. Но потом между ними возник конфликт на финансовой почве. Упреки в адрес друг друга возобновились с новой силой после того, как в мае Валерий Цепкало объявили о своих президентских амбициях. В сети Интернет были распространены компрометирующие материалы.

15 июля гражданин Беларуси Седат Игдеджи подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, поскольку Цепкало во время видеострима «несправедливо назвал» его «мошенником и обманщиком».

5 августа по заявлению Цепкало его адвокат подал встречный иск о защите чести и достоинства. Оба иска Игдеджи и Цепкало друг к другу суд объединил в одно производство.

Сегодня выяснилось, что ни фигуранты дела, ни их представители в суд так и не явились.

— Суд изучил материалы гражданского дела. Но исковые заявления [Игдеджи и Цепкало] оставлены без рассмотрения, — сказали TUT.BY в суде Первомайского района Минска. Там пояснили, что законом предусмотрено такое право, когда истец и ответчик, а также их представители не явились в суд, хотя о времени и месте заседания были извещены. При этом доказательств уважительности причин неявки суду не представили.



Валерий Цепкало. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Валерий Цепкало не был зарегистрирован кандидатом в президенты, так как ЦИК признала действительными около 75 тысяч подписей при положенных 100 тысячах.

Вскоре Цепкало вместе с детьми покинул Беларусь. Он рассказал, что ему поступил сигнал о его задержании. В день выборов страну покинула и его жена Вероника.

15 августа стало известно , что на Валерия Цепкало завели уголовное дело по статье о получении взятки, он объявлен в межгосударственный розыск.