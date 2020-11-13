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Суд не дождался уроженца Турции и Цепкало, которые обменялись компроматом накануне выборов
13.11.2020 15:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Взаимные иски турецкого бизнесмена Седата Игдеджи и экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало о защите чести и достоинства в суде не рассматривались. Данную информацию TUT.BY подтвердили в суде Первомайского района Минска.
Седат Игдеджи и Валерий Цепкало были знакомы не один год. Компании Игдеджи участвовали в застройке Парка высоких технологий, когда им руководил Цепкало. Кроме того, фирма уроженца Турции строила дом Цепкало. Но потом между ними возник конфликт на финансовой почве.
15 июля гражданин Беларуси Седат Игдеджи
5 августа по заявлению Цепкало его адвокат подал встречный иск о защите чести и достоинства. Оба иска Игдеджи и Цепкало друг к другу суд объединил в одно производство.
Сегодня выяснилось, что ни фигуранты дела, ни их представители в суд так и не явились.
— Суд изучил материалы гражданского дела. Но исковые заявления [Игдеджи и Цепкало] оставлены без рассмотрения, — сказали TUT.BY в суде Первомайского района Минска. Там пояснили, что законом предусмотрено такое право, когда истец и ответчик, а также их представители не явились в суд, хотя о времени и месте заседания были извещены. При этом доказательств уважительности причин неявки суду не представили.
Валерий Цепкало
Вскоре Цепкало вместе с детьми
15 августа
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Взаимные иски турецкого бизнесмена Седата Игдеджи и экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало о защите чести и достоинства в суде не рассматривались....
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