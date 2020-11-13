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Блогер Николай Дедок находится на Окрестина. Адвокат настаивает на судебно-медицинской экспертизе
13.11.2020 16:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержанный за «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок» администратор телеграм-канала «Мiкоlа» Николай Дедок находится в ИВС на Окрестина. Об этом сообщила адвокат Наталья Мацкевич, которая смогла увидеться с подзащитным на следственных действиях.
— Я заявила ходатайство о проведении медицинского освидетельствования и назначении судебно-медицинской экспертизы телесных повреждений в отношении него. Надеюсь, что следственные органы и ИВС обеспечат его безопасность, как они обязаны это сделать по закону, — сообщила адвокат.
С защитника Николая взяли подписку о неразглашении, поэтому более подробную информацию по делу она раскрывать не имеет права. Однако Наталья Мацкевич подтвердила озвученную ранее МВД информацию о деле, по которому проходит Николай Дедок. Сообщалось, что блогер анархических взглядов признан подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Это соответствует статье 342 Уголовного кодекса.
Блогера и общественно-политического деятеля анархических взглядов
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Задержанный за «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок» администратор телеграм-канала «Мiкоlа» Николай Дедок находится в ИВС на...
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