Блогер Николай Дедок находится на Окрестина. Адвокат настаивает на судебно-медицинской экспертизе

Источник материала: Tut.by

Задержанный за «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок» администратор телеграм-канала «Мiкоlа» Николай Дедок находится в ИВС на Окрестина. Об этом сообщила адвокат Наталья Мацкевич, которая смогла увидеться с подзащитным на следственных действиях.



Фото: Анастасия Бойко, TUT.BY

— Я заявила ходатайство о проведении медицинского освидетельствования и назначении судебно-медицинской экспертизы телесных повреждений в отношении него. Надеюсь, что следственные органы и ИВС обеспечат его безопасность, как они обязаны это сделать по закону, — сообщила адвокат.

С защитника Николая взяли подписку о неразглашении, поэтому более подробную информацию по делу она раскрывать не имеет права. Однако Наталья Мацкевич подтвердила озвученную ранее МВД информацию о деле, по которому проходит Николай Дедок. Сообщалось, что блогер анархических взглядов признан подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Это соответствует статье 342 Уголовного кодекса.

Блогера и общественно-политического деятеля анархических взглядов задержали сотрудники ГУБОПиК МВД в поселке Сосновый Осиповичского района. По информации МВД, в телеграм-канале Николай Дедок «публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций „прямого“ действия», а также публиковал личные данные сотрудников правоохранительных органов. По данным милиции, дома у блогера нашли иностранные банковские платежные карточки и крупные суммы денег в различной валюте, «предназначенные для финансирования участников протестов», а также «стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами (коктейли Молотова), листовки, наклейки».