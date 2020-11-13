«Я не скажу, что они отмороженные и плохие». Лукашенко пообещал восстановить отчисленных студентов

Источник материала: Tut.by

Из вузов за участие в протестных акциях было отчислено 300 студентов. Они могут быть восстановлены на учебе «под гарантии». Об этом заявил Александр Лукашенко, общаясь с журналистами. Видео со встречи разместил телеграм-канал «Пул Первого».



Фото: Любовь Касперович, TUT.BY

Лукашенко заявил, что ему идет «вал писем» от родителей отчисленных студентов. Те уверяют, что всегда голосовали и будут голосовать за него и просят восстановить на учебе их детей.

— Я перепроверил, да, действительно, преданнейшие, но вот так случилось, по-моему, дочка, — рассказал он об одном из писем. По словам Лукашенко, родители девочку «пытались перевоспитывать», но «ей забили голову», в итоге отчислили. Теперь они просят, «если это возможно, верните нашу дочь в университет, по-моему, медицинский».

Всего, по словам Лукашенко, были отчислены 300 человек.

— Я не скажу, что они отмороженные и плохие, и успевают нормально, некоторые вообще очень способные люди. Думаю, ну потеряем же их.

Лукашенко уверен, что эти студенты «никому не нужны», а потому поручил «выработать механизм» восстановления их на учебе «под гарантии».

— У меня есть практика — под гарантию. Мы очень многое делали, и протестунов выпускали под гарантию. И даже сейчас в парламент по моему настоянию внесли законопроект о помиловании под залог, под обязательства, под гарантию.

Он заявил, что будет сформирована соответствующая комиссия, куда войдут «представители вузов, молодежные, студенческие комитеты, органы самоуправления, плюс уполномоченные и ответственные, что у меня есть по вузам».

— Вот они соберутся и рассмотрят эти заявления. Надо же на них отвечать, — вздохнул Лукашенко. — Родители же пишут, многие студенты пишут «осознал, виноват». Ну, будет, не будет, образование получит, там образумится, может, не образумится.

Лукашенко добавил, что идет на этот шаг, потому что «драка в обществе не нужна».

— Мы будем использовать разные методы, чтобы люди нас поняли и мы смогли договориться. Но при этом надо помнить: закон — есть закон, — подытожил он.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял , что те, «кто вышел в нарушение закона на несанкционированную акцию, он лишается права быть студентом».

— Отправьте их, как я и говорил, кого в армию, а кого на улицу — пусть ходят по улицам. Но они должны быть отчислены из вуза, — заявил он 27 октября на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

Такую же схему он предложил и в отношении преподавателей, «которые гадко ведут себя в вузах», хотя опять же подчеркнул, что таких «единицы».