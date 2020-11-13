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Представитель Тихановской по делам молодежи - подозреваемая по делу о массовых беспорядках. Она в СИЗО КГБ

13.11.2020 19:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Член основного состава Координационного совета Алана Гебремариам является подозреваемой по делу о массовых беспорядках. Об этом сообщает пресс-служба Координационного совета.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Задержанная накануне Алана Гебремариам является подозреваемой по ст. 342 ч. 1 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) УК РБ. Девушка находится в СИЗО КГБ. Мера пресечения должна быть выбрана до середины воскресенья, 15 ноября, сообщила пресс-служба Координационного совета.

О задержании Аланы Гебремариам стало известно 12 ноября. В квартире девушки силовики провели обыск. В четверг правозащитники также сообщили, что силовики пришли еще к десятку студентов. Среди них — студентка БГУ и пресс-секретарь «Задзіночання беларускіх студэнтаў» Ксения Сыромолот, студентки БГПУ Кася Будько и Яна Оробейко, студент БГУ и активист «Задзіночання беларускіх студэнтаў» Егор Канецкий, студентка БГАИ Мария Каленик, студент БГУ и игрок «Что? Где? Когда?» Илья Трахтенберг, отчисленная студентка БНТУ Виктория Гранковская.

 
 
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