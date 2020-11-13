Суд рассмотрит жалобу адвокатов Знака на продление срока содержания под стражей

Источник материала: Tut.by

Суд Партизанского района Минска 16 ноября рассмотрит жалобу защитников Максима Знака на продление ему срока содержания под стражей. Судья — Наталья Дедкова. Об этом TUT.BY рассказали адвокаты Евгений Пыльченко и Дмитрий Лаевский.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Защитой уже дважды заявлялись письменные ходатайства о полном прекращении уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления, а также было обжаловано предъявленное Знаку обвинение. Они остались без удовлетворения.

В своей жалобе адвокаты настаивают на том, что продление срока содержания Максима Знака под стражей беспочвенно. Как отмечают защитники, во-первых, по закону срок содержания под стражей может продлеваться только при отсутствии оснований для применения иной меры пресечения.

— Но такое условие продления срока в данном случае не доказано следователем и прокурором, а обстоятельств, в силу которых невозможно применить иную меру, даже не названо, — говорят адвокаты.

Например, защитой были представлены ходатайства о личном поручительстве за Максима от более чем 50 адвокатов, включая руководство областной коллегии адвокатов.

— Почему личного поручительства недостаточно? Почему недостаточно домашнего ареста? Об этом никаких правовых доводов Следственный комитет и прокурор не приводят. И это при исключительно положительных характеристиках Максима. А, напомним, инкриминируется ведь менее тяжкое преступление, значит, одним фактом предъявления обвинения заключение под стражу обосновываться не может. Поэтому основания для применения более мягкой меры пресечения не опровергнуты, — отмечают защитники.

Во-вторых, по словам адвокатов, изначально не приведено никаких доказательств того, что Максим Знак может скрыться или помешать расследованию. И очевидно, что если человек обвиняется по поводу неких сделанных уже публичных высказываний, то помешать расследованию невозможно, ведь высказывания уже сделаны и зафиксированы. Что касается возможности скрыться, то Максим Знак никогда не пытался это сделать и своими действиями, наоборот, демонстрировал готовность являться.

В-третьих, до сих пор ему, при наличии обвинения в неких публичных призывах, не предъявлено ни одного собственного высказывания, которые стали поводом уголовного преследования.

— Мы письменно требовали допросить его по существу инкриминируемого деяния — по содержанию высказываний (публикаций), которые расцениваются в качестве деяния, но этого не сделано, за октябрь он ни разу не допрошен. То есть таких высказываний, которые бы реально можно было бы расценивать как преступные, не установлено следователями. Потому содержание под стражей никак не оправдано интересами следствия. А поскольку все высказывания Знака в публичном пространстве касались его профессиональной деятельности и были абсолютно правомерны, то все это позволяет сделать вывод, что Максим преследуется за профессиональную деятельность и выражение мнения, а содержат его под стражей с целью изолировать от общества и заставить замолчать, — говорят Пыльченко и Лаевский.

Две крупнейшие в мире ассоциации адвокатов обратились к органам власти Беларуси, высказав озабоченность заключением под стражу адвоката Знака, и выразили требование освободить его и соблюдать международно-правовые гарантии независимости адвокатской деятельности.

В частности, Совет адвокатур и юридических обществ Европы в своем письме Александру Лукашенко указал на необходимость соблюдения Основных принципов, касающихся роли юристов, принятых восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями: принципов, касающихся гарантий в отношении выполнения юристами своих обязанностей, и принципа свободы убеждений и ассоциаций.

Американская ассоциация юристов в своем письме указала, что Максим Знак стал целенаправленным объектом преследований исключительно в связи с законным осуществлением им своих прав, а также с выполнением им своих профессиональных обязанностей.