О задержании узнали из прессы, нашли сына только на следующий день. Поговорили с отцом задержанного Николая Дедка

Источник материала: Tut.by

«Он сильный, порядочный и честный человек». Отец задержанного по уголовному делу администратора телеграм-канала Мiкоlа Николая Дедка рассказал, как семья разыскивала его после задержания и как Дедок-старший относится к деятельности сына — блогера и общественно-политического деятеля анархических взглядов.



Фото: Анастасия Бойко, TUT.BY

О задержании Николая семья узнала из прессы

Весь день пятницы Александр Дедок проводит в спешке. С самого утра он встретился с адвокатом, потом съездил на Окрестина, чтобы передать сыну медицинские препараты, а после снова отправился к юристам. О том, что Николай задержан, родные узнали из прессы в четверг днем. Подробности задержания черпали из видео, опубликованного пресс-службой МВД. Где находится Николай, они не могли выяснить до следующего утра.

— Мой сегодняшний день начался еще вчера, когда мы узнали о произошедшем, посмотрели уже всем известное видео, которое любезно сняли сотрудники ГУБОПиК. После этого мы стали искать Николая. Вчера найти его не сумели. А сегодня адвокат получила информацию от следователя о проведении допроса в ИВС в известном переулке Окрестина, — рассказывает Александр Дедок.

Его сына — 32-летнего Николая Дедка — задержали в поселке Сосновый Осиповичского района. Парень проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок. По данным МВД, активист анархических взглядов «администрировал радикальный телеграм-канал Мiкоlа, где публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций „прямого“ действия». В опубликованном пресс-службой МВД ролике говорится, что у Николая Дедка найдены крупные суммы денег, «предназначенные для финансирования участников протестов», а также «стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами („коктейли Молотова“), листовки, наклейки, протестная атрибутика и компьютерная техника».

Александр Дедок, по образованию юрист, в свое время работал сотрудником уголовного розыска, следователем, прокурором и судьей, переживает за сына. Много вопросов у него вызывает вид Николая на видео правоохранительных органов. Точной информации о состоянии сына у него нет, но есть подозрения, что тот был избит.

— Адвокат сообщила, что она заявляет ходатайство о его медицинском освидетельствовании и проведении судебно-медицинской экспертизы телесных повреждений, имеющихся у Николая. Логически рассуждая, я убежден, что она не просто так заявила ходатайство.

«Перед следователем выкладывают все, что знали и не знали»

Никто из родных не видел, как задерживали Николая. Он живет отдельно и достаточно занят. Как часто бывает со взрослыми детьми, родители виделись с Николаем давно: пили чай, говорили о делах и работе. Не обходили стороной сложившуюся в стране ситуацию, аресты политически активных людей и тех, кто открыто высказывается о происходящем.

— Мы понимали, что власти будут пытаться с этим бороться. Как человек, убежденный в своей правоте, он был готов к этому [возможному задержанию]. Но скажу из опыта: даже будучи морально и как-то по-другому готовым к аресту, все равно это тяжелая ситуация и тяжелейший стресс.

За признание на камеру Александр Дедок сына не осуждает, понимает его и считает, что сын был вынужден отвечать на вопросы, чтобы «сохранить свою жизнь» или «в результате жесточайшего воздействия». По его мнению, такие признания не свидетельствуют о слабости. Это логичное поведение в случаях, когда человек напуган, несвободен и ему может что-то угрожать.

— Я посмотрел бы на любого другого человека. Из своего опыта знаю, как ведут себя люди, к которым даже ничего не применялось, они просто оказались перед следователем и, мягко скажем, выкладывают все, что знали и не знали. Тем более он ничего не сказал такого, что бы могло дать основания обвинять его в неблаговидных действиях.

«Стараемся сделать так, чтобы мама не увидела видео МВД»

Александр Николаевич знает о телеграм-каналах, которые вел его сын, и не видит в них ничего предосудительного, считает, что сын высказывал там свою гражданскую позицию.

— Он образованный человек, политолог, автор ряда книг по своей профессии. Международная экономика и политика — это его специальность, по которой он получил два диплома. Мой сын открыто говорил о своих взглядах, убеждениях, как многие наши люди, о своем отношении к происходящему в стране, — считает Александр Николаевич. — Де-факто его привлекают к ответственности, как у Оруэлла, за слова, а не за действия. Никаких преступных действий (именно действий) мой сын не совершал. Текстам, которые он писал в телеграме, статьям можно придавать любой оттенок, какой заблагорассудится. Он никого не убивал, не грабил, не совершал действий по уничтожению чьего-то имущества, тем более государственного, он только высказывал свое мнение, на что имеет право любой человек.

Николай Дедок ранее бывал в местах заключения. Его судили в мае 2011 года по «делу анархистов» за злостное хулиганство и умышленное уничтожение либо повреждение имущества. Тогда Дедка приговорили к 4,5 года лишения свободы в условиях усиленного режима. В тюрьме в отношении анархиста возбудили уголовное дело за неповиновение требованиям администрации. Правозащитники признали его политзаключенным. Проведенные в заключении годы не прошли бесследно.

— У него были серьезные повреждения здоровья: проблемы с желудком, головные боли. И морально, и физически он долго входил в нормальное русло, — вспоминает Александр Дедок.

Сейчас он старается преодолевать эмоции и действовать, чтобы защитить Николая. Эту заботу Александр Николаевич полностью взял на себя. Сейчас семья старается сделать так, чтобы мама Николая не увидела опубликованное накануне видео МВД с признанием сына, поскольку для нее это «будет сильным ударом».