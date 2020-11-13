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О задержании узнали из прессы, нашли сына только на следующий день. Поговорили с отцом задержанного Николая Дедка
13.11.2020 20:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Он сильный, порядочный и честный человек». Отец задержанного по уголовному делу администратора телеграм-канала Мiкоlа Николая Дедка рассказал, как семья разыскивала его после задержания и как Дедок-старший относится к деятельности сына — блогера и общественно-политического деятеля анархических взглядов.
О задержании Николая семья узнала из прессы
Весь день пятницы Александр Дедок проводит в спешке. С самого утра он встретился с адвокатом, потом съездил на Окрестина, чтобы передать сыну медицинские препараты, а после снова отправился к юристам. О том, что Николай задержан, родные узнали из прессы в четверг днем. Подробности задержания черпали из видео, опубликованного пресс-службой МВД. Где находится Николай, они не могли выяснить до следующего утра.
— Мой сегодняшний день начался еще вчера, когда мы узнали о произошедшем, посмотрели уже всем известное видео, которое любезно сняли сотрудники ГУБОПиК. После этого мы стали искать Николая. Вчера найти его не сумели. А сегодня адвокат получила информацию от следователя о проведении допроса в ИВС в известном переулке Окрестина, — рассказывает Александр Дедок.
Его сына — 32-летнего Николая Дедка — задержали в поселке Сосновый Осиповичского района. Парень проходит в качестве
Александр Дедок, по образованию юрист, в свое время работал сотрудником уголовного розыска, следователем, прокурором и судьей, переживает за сына. Много вопросов у него вызывает вид Николая на видео правоохранительных органов. Точной информации о состоянии сына у него нет, но есть подозрения, что тот был избит.
— Адвокат сообщила, что она
«Перед следователем выкладывают все, что знали и не знали»
Никто из родных не видел, как задерживали Николая. Он живет отдельно и достаточно занят. Как часто бывает со взрослыми детьми, родители виделись с Николаем давно: пили чай, говорили о делах и работе. Не обходили стороной сложившуюся в стране ситуацию, аресты политически активных людей и тех, кто открыто высказывается о происходящем.
— Мы понимали, что власти будут пытаться с этим бороться. Как человек, убежденный в своей правоте, он был готов к этому [возможному задержанию]. Но скажу из опыта: даже будучи морально и как-то по-другому готовым к аресту, все равно это тяжелая ситуация и тяжелейший стресс.
За признание на камеру Александр Дедок сына не осуждает, понимает его и считает, что сын был вынужден отвечать на вопросы, чтобы «сохранить свою жизнь» или «в результате жесточайшего воздействия». По его мнению, такие признания не свидетельствуют о слабости. Это логичное поведение в случаях, когда человек напуган, несвободен и ему может что-то угрожать.
— Я посмотрел бы на любого другого человека. Из своего опыта знаю, как ведут себя люди, к которым даже ничего не применялось, они просто оказались перед следователем и, мягко скажем, выкладывают все, что знали и не знали. Тем более он ничего не сказал такого, что бы могло дать основания обвинять его в неблаговидных действиях.
«Стараемся сделать так, чтобы мама не увидела видео МВД»
Александр Николаевич знает о телеграм-каналах, которые вел его сын, и не видит в них ничего предосудительного, считает, что сын высказывал там свою гражданскую позицию.
— Он образованный человек, политолог, автор ряда книг по своей профессии. Международная экономика и политика — это его специальность, по которой он получил два диплома. Мой сын открыто говорил о своих взглядах, убеждениях, как многие наши люди, о своем отношении к происходящему в стране, — считает Александр Николаевич. — Де-факто его привлекают к ответственности, как у Оруэлла, за слова, а не за действия. Никаких преступных действий (именно действий) мой сын не совершал. Текстам, которые он писал в телеграме, статьям можно придавать любой оттенок, какой заблагорассудится. Он никого не убивал, не грабил, не совершал действий по уничтожению чьего-то имущества, тем более государственного, он только высказывал свое мнение, на что имеет право любой человек.
Николай Дедок ранее бывал в местах заключения. Его
— У него были серьезные повреждения здоровья: проблемы с желудком, головные боли. И морально, и физически он долго входил в нормальное русло, — вспоминает Александр Дедок.
Сейчас он старается преодолевать эмоции и действовать, чтобы защитить Николая. Эту заботу Александр Николаевич полностью взял на себя. Сейчас семья старается сделать так, чтобы мама Николая не увидела опубликованное накануне видео МВД с признанием сына, поскольку для нее это «будет сильным ударом».
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О задержании узнали из прессы, нашли сына только на следующий день. Поговорили с отцом задержанного Николая Дедка
Поговорили с отцом задержанного блогера Николая Дедка.
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