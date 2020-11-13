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Адвокат попала к Марии Колесниковой - впервые за три недели
13.11.2020 21:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак сумела встретиться со своей подзащитной впервые за три недели. Об этом сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.
Мария Колесникова выразила соболезнования родным и близким убитого Романа Бондаренко.
— Мне нескончаемо больно, и я плачу вместе с вами. В 21 веке в центре Европы нет места убийствам и расправам над мирными людьми. Все мы не можем чувствовать себя в безопасности, пока отдаются преступные приказы. Пока те, кто бьют, пытают и убивают граждан, не ответили за свои преступления.
Главная задача государства заботиться о здоровье и жизни своих граждан.
Вместо этого вся государственная машина истребляет собственный народ ради сохранения власти одного человека. Так не может больше продолжаться.
Беларусы, я с вами всем сердцем в это тяжелое время. Прошу, берегите себя и своих близких. Жизнь и здоровье людей — самая главная ценность.
Люблю Вас. Ваша Маша, — передала слова Марии Колесниковой адвокат, которая наконец сумела с ней встретиться впервые за три недели.
Выяснилось, что адвоката не пускали к Марии из-за объявленного в камере карантина.
— Сейчас карантин закончен, Маша чувствует себя хорошо, — рассказала TUT.BY сестра Марии Колесниковой Татьяна.
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Мария Колесникова выразила соболезнования родным и близким убитого Романа Бондаренко.
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