«Вы хоть знаете, что в меня на первых выборах стреляли?» Лукашенко о власти, оппозиции и преемниках

Источник материала: Tut.by

Общаясь 13 ноября с журналистами России, Украины, Казахстана, Молдовы и Беларуси, Лукашенко несколько раз коснулся темы своего президентства и власти. Приводим самые яркие цитаты.



Фото: Reuters

О поддержке России и что Евросоюзу делать с Лукашенко:

— Можно делать с человеком в моей должности что-то только тогда, когда ты проворовался, у тебя куча денег и они находятся за пределами твоей страны.

Он заявил, что политиками, которые прячут наворованные деньги в офшорах, очень легко управлять.

— У меня нет того хвоста, за который Лукашенко можно крутить и вертеть. И, во-вторых, простите меня за нескромность, я очень предан своей стране.

По словам Лукашенко, «сдаваться и вставать на колени» он не собирается: «Даже если я один останусь, я буду бороться за то, что 26 лет создавал своими руками».

Он также заявил, что «Беларусь никогда не отворачивалась от России».

— Я никогда не предавал наши интересы белорусско-российские, я никогда не предавал честного и надежного политика — президента — ни Ельцина, ни Путина, и никогда этого не сделаю, — заявил Лукашенко.

Об отношении к заявлению официального Киева, что Лукашенко не будут называть президентом

Прежние отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским Лукашенко назвал братскими — «как между отцом и сыном». Он посоветовал ему беспокоиться о своем президентстве и отметил, что «это надо умудриться, чтобы за полтора-два года так обвалить доверие к себе со стороны народа».

— Поэтому грубо скажу: «Чья бы корова мычала, а Зеленского молчала». Это просто неумно выглядит.

Что касается украинских санкций в отношении Беларуси, то, по словам Лукашенко, «все эти виляния президента Зеленского, все его выверты — это позорные подвякивания Евросоюзу и Америке. Вот не ввели бы они санкции против нас — и Володя Зеленский на это бы не пошел. А ввели, махнули — и он побежал следом. Это недостойная позиция, это унижение украинского народа как минимум».

— Посмотрите, чтобы мы не закрыли границу для поставки товара с украинской территории, — пригрозил Лукашенко.

О переговорах с оппозицией и лично Тихановской:

— О чем я могу разговаривать с человеком, которая просила меня: «Помогите мне выехать из Беларуси, мои дети там (она заранее в Литву отправила детей)». Уехала туда и делает все во вред Беларуси. О чем мне с ней разговаривать? Нет темы для разговора.

Лукашенко заявил, что «протестунов и оппозиционеров» ему и в Беларуси хватает, он к ним даже в СИЗО ездил. А «с предателями и террористами» диалога не будет.

— Кто они такие, чтобы я с ними разговаривал? Они же ни одного позитивного шага не сделали.

Он пообещал «сорвать с них маску» и «показать, кто есть кто».

О пятилетнем сроке и транзите власти:

Лукашенко заявил, что «вдруг» и под давлением он с президентского поста не уйдет.

— Просто, когда будет надо, я уйду с этого поста. Зачем вдруг? Вдруг — это опасно. Бежать я никуда не собираюсь и не убегу.

Он сообщил, что планирует заявить на Всебелорусском народном собрании, «как мы будем двигаться и при каких условиях».

— Бежать я никуда не собирался и не убегу. Кроме Беларуси у меня ничего нет, потому я уцепился за нее и держу. Потому что знаю, что с ней может быть. Предать, бросить людей я не могу.

Он заявил, что сначала надо договориться, что «если Лукашенко уходит, чтобы было тихо и спокойно и работали все органы власти». И заверил, что «никакого транзита власти, никаких преемников. Кого народ изберет — тот и будет».

— Ни один мой сын не будет после меня президентом. Ни один! — заявил Лукашенко.

О том, как в него стреляли и Кебиче:

— Вы хоть знаете, что в меня на первых выборах стреляли? Но я не плакался. И не ходил и не рассказывал. Когда стал президентом, мне принесли документы: надо расследовать. Я говорю: положите в архив КГБ. Я даже не стал расследовать эти случаи. Сейчас эти документы где-то пылятся в КГБ. А после я узнал, что к моему альтернативному кандидату, Кебичу (мы же вдвоем остались во втором круге), пришли «доброжелатели» и предложили вариант: мы расстреливаем твою машину (его, Кебича) и Лукашенко, вы остаетесь живы, Лукашенко погибает. А поскольку мы были в альтернативе нацменам, «свалим это все на Позняка и Шушкевича, на националистов», — рассказал Лукашенко.

По его словам, в той ситуации никто в произошедшем даже и не разбирался бы.

— Кебич на это не пошел, за что я его всю жизнь ценю, хоть он был моим альтернативным жестоким кандидатом, поддерживаемый Россией тогда и так далее. Я его ценил, ценю и каждый фактически месяц интересуюсь его состоянием здоровья, он уже взрослый человек Всегда его поддерживал. Он на это не пошел, — заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил, что в его жизни все было и «не надо бежать ни в Польшу, ни в Литву, если хочешь чего-то сделать» в стране.

(Цитаты по СТВ, ОНТ и «Россия 1»)