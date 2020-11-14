Украина удачно продала Беларуси азербайджанскую нефть, купленную по дешевке в апреле

Источник материала: Tut.by

Украинская компания «Укртранснафта» сообщила о продаже купленных весной 180 тыс. тонн азербайджанской нефти. Покупателем 80 тысяч тонн сырья стала британская «дочка» Белорусской нефтяной компании (БНК).



Фото: Укртранснафта

В начале апреля «Укртранснафта» заключила договор с азербайджанской SOCAR Trading на закупку двух танкеров нефти сорта Azeri Light. На тот момент нефтяные котировки резко упали. У всех, у кого была возможность, покупали про запас дешевые углеводороды. Цена покупки «Укртранснафтой» двух танкеров азербайджанской нефти официально не разглашалась, но, по данным enkorr , она исхода из расчета 29,3 доллара за баррель.

«Укртранснафта», которая владеет 11 резервуарными парками общей емкостью 1,083 млн кубометров, смогла сберечь Azeri Light до ноября.

В этом месяце украинская компания продала 90 тыс. тонн азербайджанской нефти мировому нефтетрейдеру Trafigura. 10 тыс. тонн реализовано в Украине. 80 тыс. тонн проданы BNK (UK) Limited (британская «дочка» Белорусской нефтяной компании). Сырье по нефтепроводу доставили на Мозырский НПЗ.

«Укртранснафта» реализовала весь объем закупленной нефти «с положительным экономическим эффектом», говорится в сообщении компании. Если исходить из нынешних котировок, то украинской компании удалось заработать на сделке с БНК в районе 7−9 млн долларов.

Концерн «Белнефтехим», который ранее сообщал об альтернативных поставках нефти в Беларусь, эту сделку не комментировал.

А вот российская «Транснефть» сообщала в начале нынешней недели о перекрытии на 4 дня участка трубопровода «Дружба» Михалки-Броды для реверсной прокачки нефти из украинского порта Южный на Мозырский НПЗ.