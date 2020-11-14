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Украина удачно продала Беларуси азербайджанскую нефть, купленную по дешевке в апреле
14.11.2020 09:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Украинская компания «Укртранснафта»
В начале апреля «Укртранснафта» заключила договор с азербайджанской SOCAR Trading на закупку двух танкеров нефти сорта Azeri Light. На тот момент нефтяные котировки резко упали. У всех, у кого была возможность, покупали про запас дешевые углеводороды. Цена покупки «Укртранснафтой» двух танкеров азербайджанской нефти официально не разглашалась, но, по данным
«Укртранснафта», которая владеет 11 резервуарными парками общей емкостью 1,083 млн кубометров, смогла сберечь Azeri Light до ноября.
В этом месяце украинская компания продала 90 тыс. тонн азербайджанской нефти мировому нефтетрейдеру Trafigura. 10 тыс. тонн реализовано в Украине. 80 тыс. тонн проданы BNK (UK) Limited (британская «дочка» Белорусской нефтяной компании). Сырье по нефтепроводу доставили на Мозырский НПЗ.
«Укртранснафта» реализовала весь объем закупленной нефти «с положительным экономическим эффектом», говорится в сообщении компании. Если исходить из нынешних котировок, то украинской компании удалось заработать на сделке с БНК в районе 7−9 млн долларов.
Концерн «Белнефтехим», который ранее сообщал об альтернативных поставках нефти в Беларусь, эту сделку не комментировал.
А вот российская «Транснефть» сообщала в начале нынешней недели о перекрытии на 4 дня участка трубопровода «Дружба» Михалки-Броды для реверсной прокачки нефти из украинского порта Южный на Мозырский НПЗ.
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Украинская компания «Укртранснафта» сообщила о продаже купленных весной 180 тыс. тонн азербайджанской нефти.
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