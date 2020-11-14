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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (9-15 ноября 2020 года)
14.11.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Снижение цен на вторичном рынке продолжается. Индекс цен
Аренда
Спрос на квартиры в аренду продолжает снижаться, однако уступать в цене собственники квартир
Пандемия
В Минске введен обязательный масочный режим. Вот
Строительство
Минским очередникам предложили
МАПИД
В «Минск Мире»
"А-100 Девелопмент"
Земля
На участок в Масловичах подали 22 заявки, цена лота в ходе торгов возросла в 6 раз. О всех результаты аукциона можно почитать
Деньги
До 16 ноября белорусы
Ставка рефинансирования
В Минске
Законодательство
Можно ли бесплатно получить участок для строительства и как купить дом с паспортом РР? На сложные вопросы
Дачи и частные дома
За последние два месяца в базе Realt. by появилось несколько десятков новых — готовых или практически готовых — домов, которые продаются в связи с переездом их хозяев из Синеокой. Подобную тенденцию подтверждают и риэлтеры. В некоторых объявлениях прямо указана причина продажи. Цена в половине таких объектов близка к себестоимости их строительства и обустройства, кроме того, есть пометка «торг». В чем причина и почему это все может быть только лишней паникой?
Коммерческая недвижимость
Эксперты
Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Мы
Дворец Радзивиллов ищет покупателя. Какие еще белорусские усадьбы можно приобрести на аукционах прямо сейчас, можно узнать
В центре Минска
Дворец Горваттов в Наровле
Жилье и инфраструктура
Чтобы проще ориентироваться на новых переходных станциях в Минске, метрополитен
Дизайн и ремонт
Ни капитальный, ни косметический ремонт не обходится без шпатлевания. От того, как будет выполнен этот вид черновых работ во многом зависит качество и аккуратный вид финишного покрытия. Если же хозяевам квартиры хочется, чтобы ремонт обошелся дешевле, а работы были выполнены качественно, можно самому освоить некоторые навыки. Одним из простых видов работы, которую несложно выполнить самостоятельно, является шпатлевание стен и потолка. Об этом мы
ЖКХ
«Беларусь обязана возвращать кредитные ресурсы». Так Малашенко
Офтоп
Главу «Белтяжмаша» Онищенко
Двух минчан
Редакция Realt.by
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Падение спроса на квартиры в аренду, масочный режим для всех и налоги для тех, у кого больше одной квартиры. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
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