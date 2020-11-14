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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (9-15 ноября 2020 года)

14.11.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Снижение цен на вторичном рынке продолжается. Индекс цен снизился на 0.7% и составил 1347 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю не изменилась и составляет на данный момент 1311 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков — 36 $/м2, что является минимальным значение за последние 2 года.

Аренда

Спрос на квартиры в аренду продолжает снижаться, однако уступать в цене собственники квартир не спешат. Сезон повышенного спроса в 2020 году закончился раньше обычного — активность по поиску съемного жилья в Минске существенно сократилась еще в сентябре, в октябре падение продолжилось (за месяц -3%). Как результат, число заинтересованных в аренде квартир оказалось самым низким для середины осени за последние 4 года.

Пандемия

В Минске введен обязательный масочный режим. Вот тут можно почитать, где необходимо носить маску.

Строительство

Минским очередникам предложили квартиры в Смолевичах, а также 58 квартир в танхаусах в Соколе.

МАПИД начал строительство первого дома в жилом комплексе за «Экспобелом».

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (9-15 ноября 2020 года)

В «Минск Мире» могут появиться улицы Савицкого и Лученка.

"А-100 Девелопмент" не может договориться с собственником о сумме компенсации за гараж, который мешает строить будущий ЖК «Депо».

Земля

На участок в Масловичах подали 22 заявки, цена лота в ходе торгов возросла в 6 раз. О всех результаты аукциона можно почитать тут. А здесь еще результаты земельного аукциона в Дзержинском районе.

Деньги

До 16 ноября белорусы должны уплатить налог на недвижимость.

Ставка рефинансирования сохраняется на прежнем уровне - 7,75% годовых.

В Минске изменятся цены за арендное жилье. Коэффициенты привязали к локации и степени благоустройства.

Законодательство

Можно ли бесплатно получить участок для строительства и как купить дом с паспортом РР? На сложные вопросы ответили эксперты.

Дачи и частные дома

За последние два месяца в базе Realt. by появилось несколько десятков новых — готовых или практически готовых — домов, которые продаются в связи с переездом их хозяев из Синеокой. Подобную тенденцию подтверждают и риэлтеры. В некоторых объявлениях прямо указана причина продажи. Цена в половине таких объектов близка к себестоимости их строительства и обустройства, кроме того, есть пометка «торг». В чем причина и почему это все может быть только лишней паникой? Попробовали ответить на эти вопросы.

Коммерческая недвижимость

Эксперты представили 4 сценария развития рынка коммерческой недвижимости Беларуси (оптимистичных нет).

Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Мы посмотрели, сколько стоит «квадрат» в разных районах Минска.

Дворец Радзивиллов ищет покупателя. Какие еще белорусские усадьбы можно приобрести на аукционах прямо сейчас, можно узнать тут.

В центре Минска срочно продают известный караоке-клуб Jelsomino (Джельсомино).

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (9-15 ноября 2020 года)

Дворец Горваттов в Наровле продан с аукциона. Памятник архитектуры ушел за $ 20,9 тыс.

Жилье и инфраструктура

Чтобы проще ориентироваться на новых переходных станциях в Минске, метрополитен выложил подсказки.

Дизайн и ремонт

Ни капитальный, ни косметический ремонт не обходится без шпатлевания. От того, как будет выполнен этот вид черновых работ во многом зависит качество и аккуратный вид финишного покрытия. Если же хозяевам квартиры хочется, чтобы ремонт обошелся дешевле, а работы были выполнены качественно, можно самому освоить некоторые навыки. Одним из простых видов работы, которую несложно выполнить самостоятельно, является шпатлевание стен и потолка. Об этом мы расскажем в нашем проекте RE:МОНТ.

ЖКХ

«Беларусь обязана возвращать кредитные ресурсы». Так Малашенко рассказал, уменьшится ли плата за киловатт-час после введения БелАЭС. Однако, не смотря на это, госкорпорация «Росатом» обсуждает с белорусскими властями строительство второй атомной электростанции и исследовательского реактора.

Офтоп

Главу «Белтяжмаша» Онищенко выпустили из-под стражи.

Двух минчан признали виновными в мошенничестве с недвижимостью.

Редакция Realt.by

 
Теги: Минск
 
 
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Падение спроса на квартиры в аренду, масочный режим для всех и налоги для тех, у кого больше одной квартиры. Все самое интересное за прошедшую неделю здесь.
 
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