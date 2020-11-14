Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (9-15 ноября 2020 года)

В «Минск Мире» могут появиться улицы Савицкого и Лученка.

"А-100 Девелопмент" не может договориться с собственником о сумме компенсации за гараж, который мешает строить будущий ЖК «Депо».

Земля

На участок в Масловичах подали 22 заявки, цена лота в ходе торгов возросла в 6 раз. О всех результаты аукциона можно почитать тут . А здесь еще результаты земельного аукциона в Дзержинском районе.

Деньги

До 16 ноября белорусы должны уплатить налог на недвижимость.

Ставка рефинансирования сохраняется на прежнем уровне - 7,75% годовых.

В Минске изменятся цены за арендное жилье. Коэффициенты привязали к локации и степени благоустройства.

Законодательство

Можно ли бесплатно получить участок для строительства и как купить дом с паспортом РР? На сложные вопросы ответили эксперты.

Дачи и частные дома

За последние два месяца в базе Realt. by появилось несколько десятков новых — готовых или практически готовых — домов, которые продаются в связи с переездом их хозяев из Синеокой. Подобную тенденцию подтверждают и риэлтеры. В некоторых объявлениях прямо указана причина продажи. Цена в половине таких объектов близка к себестоимости их строительства и обустройства, кроме того, есть пометка «торг». В чем причина и почему это все может быть только лишней паникой? Попробовали ответить на эти вопросы.

Коммерческая недвижимость

Эксперты представили 4 сценария развития рынка коммерческой недвижимости Беларуси (оптимистичных нет).

Выгодно ли сегодня инвестировать в коммерческую недвижимость в жилых комплексах? Мы посмотрели , сколько стоит «квадрат» в разных районах Минска.

Дворец Радзивиллов ищет покупателя. Какие еще белорусские усадьбы можно приобрести на аукционах прямо сейчас, можно узнать тут .