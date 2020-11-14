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«Такие руководители белорусскому народу не нужны». Лукашенко вспомнил, как ездил в СИЗО к политзаключенным

14.11.2020 11:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко говорит, что поехал в СИЗО КГБ, чтобы «посмотреть, что за люди претендуют на власть в Беларуси и можно ли с ними разговаривать». И пришел к выводу, что «такие руководители белорусскому народу не нужны». Об этом он заявил 13 ноября на пресс-конференции для немногочисленных журналистов.


Фото: скриншот видео ОНТ

— Я прежде всего думал о том, кто эти люди? Можно ли с ними вообще разговаривать? Поговорить и послушать. Это же люди, которые могли стать у руля Беларуси. Не вникая в нюансы, скажу главное: мы договорились, что ведем дискуссию на равных. Я их каждого предупредил: президента здесь нет. Здесь, как наш украинский товарищ сказал, Александр Лукашенко. Это не для того, чтобы покрасоваться, что я такой, как вы все. Нет, чтобы вы мне не задавали вопросы как президенту. Давайте на равных, только не будем гвалтом кричать.

Лукашенко заявил, что Шкляров «забивал вопросами: а Беларусь не станет частью России?»

— Слушай, говорю, че ты бесишься? Какой частью России? Ты че, меня не слушал?

По его словам, оппоненты не предложили ничего нового. Ранее похожее, по мнению Лукашенко, озвучивали российские деятели Егор Гайдар и Анатолий Чубайс.

— Сижу слушаю и думаю: где-то я это уже слышал… Дальше диалог идет. Перебиваю второй раз: «Ребята, вы меня простите, я вот сижу и думаю: слава Богу, что вы не пришли к власти в Беларуси». Мертвая тишина. «Нет, не потому, что вы несете околесицу. А потому, что белорусский народ выдворил бы вас из этой власти в течение года».

Лукашенко заявил, что по договоренности он не будет сообщать подробности встречи, но пообещал когда-нибудь озвучить детали — «если они не будут против».

Лукашенко также рассказал журналистам о моменте встречи, который крутили телеканалы: «где они все хохочут».

— Сидели-сидели… Тихановский Сергей — он такой своеобразный парень — говорит: «Александр Григорьевич, а когда вы меня выпустите?» Я говорю: «А чего ты ко мне обращаешься?» — «Вы же президент». Говорю: «Нет, Сергей, твой президент в Литве сидит». Ну, его жена, Тихановская. Ну и все начали хохотать, а больше всех Виктор Бабарико. Ему ничего не оставалось: «У меня два президента сейчас».

Лукашенко заявил, что пока больше не планирует ездить «в СИЗО к оппозиционерам».

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Александр Лукашенко, говорит, поехал в СИЗО КГБ, чтобы «посмотреть, что за люди претендуют на власть в Беларуси и можно ли с ними разговаривать». И пришел к выводу,...
 
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