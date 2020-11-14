БелАЭС открылась и закрылась. В истории создания атомной станции было немало недоразумений

Источник материала: Tut.by

7 ноября Александр Лукашенко торжественно открыл атомную электростанцию в Островце. По сути, он дал разрешение на подъем электрической мощности первого энергоблока БелАЭС до 400 МВт. То есть в субботу реактор первого энергоблока работал на мощности 40%. Однако уже на следующий день выработка электроэнергии была приостановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения. Впрочем в истории строительства атомной станции хватало недоразумений.



Фото: Василий Семашко

Падение корпуса первого реактора

Белорусско-российское межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции в Островце в Гродненской области было подписано 25 ноября 2011 года. Застройщиком выступила российская госкорпорация «Росатом». На эти цели Россия открыла Беларуси кредитную линию размером до 10 млрд долларов. Активная фаза строительства началась в 2013 году.

10 июля 2016 года во время перемещения корпус реактора для первого блока БелАЭС проскользнул по стропам и соприкоснулся с землей . Как оказалось, строители нарушили инструкцию по строповке грузов. По данным «Росатома», нештатная ситуация не повредила корпус.

Через месяц власти Беларуси все-таки приняли решение заменить корпус реактора. Это произошло после того, как специалисты проанализировали комплект документов и пришли к выводу, что подтвердить безопасность корпуса невозможно. В «Росатоме» с позицией Минска согласились, дав понять, что считают причиной замены не соображения безопасности, а «комфорт общественного мнения».

26 декабря 2016 года случилась неприятность при транспортировке корпуса, который прислали на замену. При перевозке в Беларусь он задел опору электропередачи. Специалисты заявили, что отметина на защитном патрубке малозначительная. Поэтому корпус доставили в Островец.

Данные инциденты стали одним из факторов, которые привели к превышению сроков строительства станции.

Перенос сроков запуска

Пуск первого энергоблока сначала был запланирован на 2018 год, потом — на 2019 год, затем — на первый квартал текущего года. 14 февраля 2020 года Александр Лукашенко заявил о готовности предъявить Москве санкции за срыв сроков ввода БелАЭС. Поэтому он предложил российским властям вместо выплаты штрафных санкций снизить процентную ставку по кредиту до «того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3% годовых)», и кредит Беларусь «начнет выплачивать не через два года, а через пять».

В Минфине России заявили, что «одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории». В итоге Москва продлила период использования кредита до конца 2022 года, заменила «смешанную» процентную ставку по кредиту на фиксированную в размере 3,3% годовых, а также перенесла дату начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года.



По состоянию на 1 апреля 2020 года Беларусь использовала 4,33 млрд долларов средств российского кредита. Прогнозная стоимость проекта сооружения АЭС, по данным «Росатома», не превысит 6 млрд долларов.

Фото: Василий Семашко, TUT.BY

Теперь планируется, что первый энергоблок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй — в мае 2022 года. Однако не исключено, что эти сроки могут быть скорректированы. Это допустил в интервью телеканалу СТВ главный инженер БелАЭС Анатолий Бондарь.

— У нас в графиках стоит конец февраля 2021 года. Но это уже освоение стопроцентной мощности и процедурная, как положено по всей нормативно-правовой документации, сдача в промышленную эксплуатацию с проведением комплексных испытаний. Но я бы хотел назвать срок — конец первого квартала, — сказал Бондарь.

Впрочем, это заявление прозвучало до выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов в минувшее воскресенье. Как отмечают эксперты, устранение последствий инцидента займет определенное время, в течение которого электроэнергия вырабатываться не будет. В Департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) сообщили , что инцидент не оказал влияния на обеспечение ядерной и радиационной безопасности. Там отметили, что в рамках имеющейся лицензии БелАЭС реализует этап энергетического пуска, который предусматривает возможность выработки электроэнергии с повышением и понижением ее выдачи на первом энергоблоке в пределах 50% установленной мощности (1200 МВт). Блок снова запустят уже на следующей неделе.

Споры с Госатомнадзором

Стоит сказать, что буквально летом Госатомнадзор и БелАЭС выясняли отношения в суде из-за завоза на станцию 5 мая свежего ядерного топлива (СЯТ) из России.

Согласно протоколу от 27 мая, госпредприятие «Белорусская АЭС» совершило правонарушение, выразившееся в фактическом проведении работ с СЯТ при наличии неустраненных нарушений и недостатков, отраженных в Плане мероприятий по устранению и (или) компенсации отступлений, влияющих на безопасность, при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии, который был утвержден гендиректором компании 7 апреля 2020 года. То есть не исполнен пункт 12 особых лицензионных требований, говорилось в материалах суда.



БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2,4 тыс. МВт, она сможет производить 18,5 млрд кВт·ч электроэнергии в год. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В БелАЭС отмечали, что неоднократно направляли в адрес Госатомнадзора документы, содержащие информацию об устранении нарушений и недостатков по пунктам Плана мероприятий. Госатомнадзор считал направленные данные недостаточными, а нарушения и недостатки неустраненными, о чем были направлены официальные письма.

В итоге суд наказал БелАЭС штрафом в размере 50 базовых величин (1350 рублей).

Впрочем, за этим процессом могло скрываться противостояние «Росатома» и Госатомнадзора. В начале 2020 года литовские спецслужбы опубликовали доклад , согласно которому российская госкорпорация считает некомпетентным белорусское надзорное учреждение, которое препятствует «гладкому» строительству АЭС. Даже когда белорусские эксперты заняли более жесткую позицию, «Росатом» неохотно следовал их рекомендациям. Литовские силовики полагают , что «Росатом» предпочитает скрывать информацию о дефектах в проекте АЭС, так как россияне опасаются за свою репутацию надежного партнера. По мнению литовцев, на строительстве нарушались правила составления документации и лицензирования, не обеспечивалась поставка адекватного оборудования.

Блокировка экспорта

Еще одна проблема связана со сложностями сбыта излишек электроэнергии , которые образуются уже после ввода первого блока станции. Дело в том, что потенциальные покупатели стали друг за другом отказываться от белорусской электроэнергии. Наиболее жесткую позицию заняла Литва, столица которой находится в 50 км от Островца. Уже в начале ноября литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid установил нулевую мощность для импорта электроэнергии из Беларуси. Позицию Литвы поддержала и Польша, правительство которой планирует за 2026−2033 годы запустить в работу шесть ядерных реакторов.

А вот в Латвии изначально не намеревались бойкотировать закупку электроэнергии из Беларуси. Однако в августе 2020 года на фоне политического кризиса в Беларуси после президентской кампании Латвия и Эстония солидарно отказались покупать белорусскую электроэнергию после запуска БелАЭС.

При этом стоит отметить, что существовали лазейки по продаже белорусской электроэнергии в Европу через Россию и Украину.

Премьеры России и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко на переговорах в Минске 3 сентября обсуждали в том числе вопросы поставок электроэнергии с БелАЭС. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что премьеры поручили профильным министерствам проработать вопросы, касающиеся работы электроэнергетических систем двух стран. В качестве одного из возможных вариантов сотрудничества в сфере торговли электроэнергией эксперты называли систему взаимозачетов — когда Беларусь будет поставлять свою электроэнергию на российский рынок, а «Интер РАО» на этот объем увеличит экспортные поставки на европейский рынок.

И вот на днях стало известно, что Латвия начала торговлю электроэнергией с Россией, чем вызвала недовольство Литвы, которая считает это нарушением трехстороннего соглашения между странами Балтии, заявил в четверг министр иностранных дел Линас Линкявичюс, сообщает DELFI . Новая трехсторонняя методика Латвии, Литвы и Эстонии о торговле с третьими странами позволяет импортировать определенное количество электроэнергии из России, однако у этой электроэнергии должна быть гарантия происхождения, доказывающая, что она произведена не в Беларуси. А это проблематично.

Что касается позиции Украины, то в украинском Минэнерго заявили , что энергетический баланс страны не предусматривает в 2021 году импорта электроэнергии ни из России, ни из Беларуси.

Поэтому неудивительно, что 7 ноября Александр Лукашенко обратился к руководству Литвы и Польши с призывом «прекратить конфронтационную риторику» и «жить дружно».



Фото: «Пул Первого»

— Давайте производить электроэнергию, продавать ее, обмениваться электроэнергией. Давайте жить нормально! Мы же соседи, а соседей не выбирают, — сказал Лукашенко.