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БелАЭС открылась и закрылась. В истории создания атомной станции было немало недоразумений

14.11.2020 13:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

7 ноября Александр Лукашенко торжественно открыл атомную электростанцию в Островце. По сути, он дал разрешение на подъем электрической мощности первого энергоблока БелАЭС до 400 МВт. То есть в субботу реактор первого энергоблока работал на мощности 40%. Однако уже на следующий день выработка электроэнергии была приостановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения. Впрочем в истории строительства атомной станции хватало недоразумений.


Фото: Василий Семашко

Падение корпуса первого реактора

Белорусско-российское межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции в Островце в Гродненской области было подписано 25 ноября 2011 года. Застройщиком выступила российская госкорпорация «Росатом». На эти цели Россия открыла Беларуси кредитную линию размером до 10 млрд долларов. Активная фаза строительства началась в 2013 году.

10 июля 2016 года во время перемещения корпус реактора для первого блока БелАЭС проскользнул по стропам и соприкоснулся с землей. Как оказалось, строители нарушили инструкцию по строповке грузов. По данным «Росатома», нештатная ситуация не повредила корпус.

Через месяц власти Беларуси все-таки приняли решение заменить корпус реактора. Это произошло после того, как специалисты проанализировали комплект документов и пришли к выводу, что подтвердить безопасность корпуса невозможно. В «Росатоме» с позицией Минска согласились, дав понять, что считают причиной замены не соображения безопасности, а «комфорт общественного мнения».

26 декабря 2016 года случилась неприятность при транспортировке корпуса, который прислали на замену. При перевозке в Беларусь он задел опору электропередачи. Специалисты заявили, что отметина на защитном патрубке малозначительная. Поэтому корпус доставили в Островец.

Данные инциденты стали одним из факторов, которые привели к превышению сроков строительства станции.

Перенос сроков запуска

Пуск первого энергоблока сначала был запланирован на 2018 год, потом — на 2019 год, затем — на первый квартал текущего года. 14 февраля 2020 года Александр Лукашенко заявил о готовности предъявить Москве санкции за срыв сроков ввода БелАЭС. Поэтому он предложил российским властям вместо выплаты штрафных санкций снизить процентную ставку по кредиту до «того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3% годовых)», и кредит Беларусь «начнет выплачивать не через два года, а через пять».

В Минфине России заявили, что «одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории». В итоге Москва продлила период использования кредита до конца 2022 года, заменила «смешанную» процентную ставку по кредиту на фиксированную в размере 3,3% годовых, а также перенесла дату начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года.


По состоянию на 1 апреля 2020 года Беларусь использовала 4,33 млрд долларов средств российского кредита. Прогнозная стоимость проекта сооружения АЭС, по данным «Росатома», не превысит 6 млрд долларов.
Фото: Василий Семашко, TUT.BY

Теперь планируется, что первый энергоблок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй — в мае 2022 года. Однако не исключено, что эти сроки могут быть скорректированы. Это допустил в интервью телеканалу СТВ главный инженер БелАЭС Анатолий Бондарь.

— У нас в графиках стоит конец февраля 2021 года. Но это уже освоение стопроцентной мощности и процедурная, как положено по всей нормативно-правовой документации, сдача в промышленную эксплуатацию с проведением комплексных испытаний. Но я бы хотел назвать срок — конец первого квартала, — сказал Бондарь.

Впрочем, это заявление прозвучало до выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов в минувшее воскресенье. Как отмечают эксперты, устранение последствий инцидента займет определенное время, в течение которого электроэнергия вырабатываться не будет. В Департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) сообщили, что инцидент не оказал влияния на обеспечение ядерной и радиационной безопасности. Там отметили, что в рамках имеющейся лицензии БелАЭС реализует этап энергетического пуска, который предусматривает возможность выработки электроэнергии с повышением и понижением ее выдачи на первом энергоблоке в пределах 50% установленной мощности (1200 МВт). Блок снова запустят уже на следующей неделе.

Споры с Госатомнадзором

Стоит сказать, что буквально летом Госатомнадзор и БелАЭС выясняли отношения в суде из-за завоза на станцию 5 мая свежего ядерного топлива (СЯТ) из России.

Согласно протоколу от 27 мая, госпредприятие «Белорусская АЭС» совершило правонарушение, выразившееся в фактическом проведении работ с СЯТ при наличии неустраненных нарушений и недостатков, отраженных в Плане мероприятий по устранению и (или) компенсации отступлений, влияющих на безопасность, при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии, который был утвержден гендиректором компании 7 апреля 2020 года. То есть не исполнен пункт 12 особых лицензионных требований, говорилось в материалах суда.


БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2,4 тыс. МВт, она сможет производить 18,5 млрд кВт·ч электроэнергии в год. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В БелАЭС отмечали, что неоднократно направляли в адрес Госатомнадзора документы, содержащие информацию об устранении нарушений и недостатков по пунктам Плана мероприятий. Госатомнадзор считал направленные данные недостаточными, а нарушения и недостатки неустраненными, о чем были направлены официальные письма.

В итоге суд наказал БелАЭС штрафом в размере 50 базовых величин (1350 рублей).

Впрочем, за этим процессом могло скрываться противостояние «Росатома» и Госатомнадзора. В начале 2020 года литовские спецслужбы опубликовали доклад, согласно которому российская госкорпорация считает некомпетентным белорусское надзорное учреждение, которое препятствует «гладкому» строительству АЭС. Даже когда белорусские эксперты заняли более жесткую позицию, «Росатом» неохотно следовал их рекомендациям. Литовские силовики полагают, что «Росатом» предпочитает скрывать информацию о дефектах в проекте АЭС, так как россияне опасаются за свою репутацию надежного партнера. По мнению литовцев, на строительстве нарушались правила составления документации и лицензирования, не обеспечивалась поставка адекватного оборудования.

Блокировка экспорта

Еще одна проблема связана со сложностями сбыта излишек электроэнергии, которые образуются уже после ввода первого блока станции. Дело в том, что потенциальные покупатели стали друг за другом отказываться от белорусской электроэнергии. Наиболее жесткую позицию заняла Литва, столица которой находится в 50 км от Островца. Уже в начале ноября литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid установил нулевую мощность для импорта электроэнергии из Беларуси. Позицию Литвы поддержала и Польша, правительство которой планирует за 2026−2033 годы запустить в работу шесть ядерных реакторов.

А вот в Латвии изначально не намеревались бойкотировать закупку электроэнергии из Беларуси. Однако в августе 2020 года на фоне политического кризиса в Беларуси после президентской кампании Латвия и Эстония солидарно отказались покупать белорусскую электроэнергию после запуска БелАЭС.

При этом стоит отметить, что существовали лазейки по продаже белорусской электроэнергии в Европу через Россию и Украину.

Премьеры России и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко на переговорах в Минске 3 сентября обсуждали в том числе вопросы поставок электроэнергии с БелАЭС. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что премьеры поручили профильным министерствам проработать вопросы, касающиеся работы электроэнергетических систем двух стран. В качестве одного из возможных вариантов сотрудничества в сфере торговли электроэнергией эксперты называли систему взаимозачетов — когда Беларусь будет поставлять свою электроэнергию на российский рынок, а «Интер РАО» на этот объем увеличит экспортные поставки на европейский рынок.

И вот на днях стало известно, что Латвия начала торговлю электроэнергией с Россией, чем вызвала недовольство Литвы, которая считает это нарушением трехстороннего соглашения между странами Балтии, заявил в четверг министр иностранных дел Линас Линкявичюс, сообщает DELFI. Новая трехсторонняя методика Латвии, Литвы и Эстонии о торговле с третьими странами позволяет импортировать определенное количество электроэнергии из России, однако у этой электроэнергии должна быть гарантия происхождения, доказывающая, что она произведена не в Беларуси. А это проблематично.

Что касается позиции Украины, то в украинском Минэнерго заявили, что энергетический баланс страны не предусматривает в 2021 году импорта электроэнергии ни из России, ни из Беларуси.

Поэтому неудивительно, что 7 ноября Александр Лукашенко обратился к руководству Литвы и Польши с призывом «прекратить конфронтационную риторику» и «жить дружно».


Фото: «Пул Первого»

— Давайте производить электроэнергию, продавать ее, обмениваться электроэнергией. Давайте жить нормально! Мы же соседи, а соседей не выбирают, — сказал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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В минувшую субботу Александр Лукашенко торжественно открыл БелАЭС. Однако уже на следующий день выработка электроэнергии была приостановлена из-за выхода из...
 
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