|
БелАЭС открылась и закрылась. В истории создания атомной станции было немало недоразумений
14.11.2020 13:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
7 ноября Александр Лукашенко торжественно
Падение корпуса первого реактора
Белорусско-российское межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции в Островце в Гродненской области было подписано 25 ноября 2011 года. Застройщиком выступила российская госкорпорация «Росатом». На эти цели Россия открыла Беларуси кредитную линию размером до 10 млрд долларов. Активная фаза строительства началась в 2013 году.
10 июля 2016 года во время перемещения корпус реактора для первого блока БелАЭС проскользнул по стропам и
Через месяц власти Беларуси все-таки
26 декабря 2016 года
Данные инциденты стали одним из факторов, которые привели к превышению сроков строительства станции.
Перенос сроков запуска
Пуск первого энергоблока сначала был запланирован на 2018 год, потом — на 2019 год, затем — на первый квартал текущего года. 14 февраля 2020 года Александр Лукашенко
В Минфине России заявили, что «одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории». В итоге Москва
Теперь планируется, что первый энергоблок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй — в мае 2022 года. Однако не исключено, что эти сроки могут быть скорректированы. Это допустил в интервью телеканалу СТВ главный инженер БелАЭС Анатолий Бондарь.
— У нас в графиках стоит конец февраля 2021 года. Но это уже освоение стопроцентной мощности и процедурная, как положено по всей нормативно-правовой документации, сдача в промышленную эксплуатацию с проведением комплексных испытаний. Но я бы хотел назвать срок — конец первого квартала, —
Впрочем, это заявление прозвучало до выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов в минувшее воскресенье. Как отмечают эксперты, устранение последствий инцидента займет определенное время, в течение которого электроэнергия вырабатываться не будет. В Департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор)
Споры с Госатомнадзором
Стоит сказать, что буквально летом Госатомнадзор и БелАЭС выясняли отношения в суде из-за завоза на станцию 5 мая свежего ядерного топлива (СЯТ) из России.
Согласно протоколу от 27 мая, госпредприятие «Белорусская АЭС» совершило правонарушение, выразившееся в фактическом проведении работ с СЯТ при наличии неустраненных нарушений и недостатков, отраженных в Плане мероприятий по устранению и (или) компенсации отступлений, влияющих на безопасность, при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии, который был утвержден гендиректором компании 7 апреля 2020 года. То есть не исполнен пункт 12 особых лицензионных требований, говорилось в материалах суда.
В БелАЭС отмечали, что неоднократно направляли в адрес Госатомнадзора документы, содержащие информацию об устранении нарушений и недостатков по пунктам Плана мероприятий. Госатомнадзор считал направленные данные недостаточными, а нарушения и недостатки неустраненными, о чем были направлены официальные письма.
В итоге суд
Впрочем, за этим процессом могло скрываться противостояние «Росатома» и Госатомнадзора. В начале 2020 года литовские спецслужбы опубликовали
Блокировка экспорта
Еще одна проблема связана со сложностями сбыта
А вот в Латвии изначально
При этом стоит отметить, что существовали лазейки по продаже белорусской электроэнергии в Европу через Россию и Украину.
Премьеры России и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко на переговорах в Минске 3 сентября обсуждали в том числе вопросы поставок электроэнергии с БелАЭС. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что премьеры поручили профильным министерствам проработать вопросы, касающиеся работы электроэнергетических систем двух стран. В качестве одного из возможных вариантов сотрудничества в сфере торговли электроэнергией эксперты называли систему взаимозачетов — когда Беларусь будет поставлять свою электроэнергию на российский рынок, а «Интер РАО» на этот объем увеличит экспортные поставки на европейский рынок.
И вот на днях стало известно, что Латвия начала торговлю электроэнергией с Россией, чем вызвала недовольство Литвы, которая считает это нарушением трехстороннего соглашения между странами Балтии, заявил в четверг министр иностранных дел Линас Линкявичюс, сообщает
Что касается позиции Украины, то в украинском Минэнерго
Поэтому неудивительно, что 7 ноября Александр Лукашенко
— Давайте производить электроэнергию, продавать ее, обмениваться электроэнергией. Давайте жить нормально! Мы же соседи, а соседей не выбирают, — сказал Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувшую субботу Александр Лукашенко торжественно открыл БелАЭС. Однако уже на следующий день выработка электроэнергии была приостановлена из-за выхода из...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)