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Задержанную накануне представителя Светланы Тихановской по делам молодежи оставляют под стражей
14.11.2020 13:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Члену основного состава Координационного совета, представителю Светланы Тихановской по делам молодежи Алане Гебремариам выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба КС. Она подозреваемая. В ближайшее 10 дней девушке должно быть предъявлено обвинение или ее должны освободить. Девушка находится в СИЗО КГБ.
Задержанная накануне Алана Гебремариам является подозреваемой по ст. 342 ч. 1 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) УК РБ.
О задержании Аланы Гебремариам
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Алана Гебремариам является подозреваемой по делу о массовых беспорядках.
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