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Задержанную накануне представителя Светланы Тихановской по делам молодежи оставляют под стражей

14.11.2020 13:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Члену основного состава Координационного совета, представителю Светланы Тихановской по делам молодежи Алане Гебремариам выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба КС. Она подозреваемая. В ближайшее 10 дней девушке должно быть предъявлено обвинение или ее должны освободить. Девушка находится в СИЗО КГБ.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Задержанная накануне Алана Гебремариам является подозреваемой по ст. 342 ч. 1 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) УК РБ.

О задержании Аланы Гебремариам стало известно 12 ноября. В квартире девушки силовики провели обыск. В четверг правозащитники также сообщили, что силовики пришли еще к десятку студентов. Среди них — студентка БГУ и пресс-секретарь «Задзіночання беларускіх студэнтаў» Ксения Сыромолот, студентки БГПУ Кася Будько и Яна Оробейко, студент БГУ и активист «Задзіночання беларускіх студэнтаў» Егор Канецкий, студентка БГАИ Мария Каленик, студент БГУ и игрок «Что? Где? Когда?» Илья Трахтенберг, отчисленная студентка БНТУ Виктория Гранковская.

 
 
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Алана Гебремариам является подозреваемой по делу о массовых беспорядках.
 
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