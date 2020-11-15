Лукашенко о Цепкало: «Вот этими ручищами я из тюрьмы его и его тещу вытащил»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко не будет вести диалог с «предателями и террористами», но собирается встретиться с Юрием Воскресенским. Это прозвучало во время пресс-конференции для ряда журналистов в пятницу, онлайн-версию которой выложил украинский ресурс 112.ua.



Фото: president.gov.by

«С предателями и террористами о чем говорить, и кто они такие, чтобы я с ними разговаривал», — заявил Лукашенко. Среди тех, с кем Лукашенко не будет вести диалог, — кандидат в президенты на выборах 2020 года Светлана Тихановская, член президиума Координационного совета Павел Латушко и претендовавший на пост президента Валерий Цепкало.

Причем на последних двух Лукашенко особенно обижен.

«А бывший мой помощник (Валерий Цепкало занимал пост помощника президента по науке и технологиям. — TUT.BY)? Вот этими ручищами я из тюрьмы его и его тещу вытащил. Он сидел бы по заявлениям еще тогда. Я его то туда направлю, то туда. Потом помощником сделал, говорю, иди в Парк высоких технологий. Вот перспектива, вот указ, вот декрет, надо работать там руководителем администрации. Я делал все для того, чтобы с ними работать. И этот предал».

Сам же Цепкало рассказывал, что как раз ему потребовалось полтора года, чтобы убедить руководство страны в необходимости создания инфраструктуры и «центра притяжения» для белорусских IT-компаний.

Что касается «тюрьмы», то летом 2020 года жена Валерия Цепкало Вероника на одном из предвыборных пикетов озвучила детали семейной драмы . В 1996 году ее мать работала начальником Могилевского областного отделения Беларусбанка, именно тогда она стала фигурантом уголовного дела. По словам Вероники, «ее обвиняли в превышении должностных полномочий и хотели связать с делом об убийстве главы Комитета госконтроля Могилевской области Евгения Миколуцкого».

«Против моей матери сфабриковали дело, когда она была очень тяжело больна. У нее была третья стадия рака. Ее взяли под стражу прямо в больнице. <…> То, что я увидела тогда, перевернуло всю мою жизнь. В палате сидели две надсмотрщицы. А моя мать лежала на голом полу, прикованная к батарее — больной рукой. И тогда я увидела настоящее лицо этой власти», — рассказала она в июле.

О каких-либо претензиях со стороны правоохранительных органов к самому Валерию Цепкало официально прежде не сообщалось.

Кроме того, Лукашенко обижен и на Латушко, которому при назначении на пост директора Купаловского театра пообещал «оторвать голову», если тот «окажется предателем»: «И он предал», — сокрушается Лукашенко.

«Не надо им диалог со мной. Им это не нужно. Им надо сломать Лукашенко — как оплот тоталитаризма — сломать, чтоб он ушел».