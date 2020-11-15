Лукашенко о событиях 9 августа и силовиках: Мне огромных усилий стоило - удержать ребят от жестокого ответа

Источник материала: Tut.by

Лукашенко заявил, что 9 августа ОМОН и внутренние войска не были готовы к тому, что произошло на улицах Минска, «у нас же никогда такого не было». Протестующие ломали омоновцам позвоночники и ноги, и ему «огромных усилий стоило, чтобы удержать ребят от жестокого ответа». Об этом он рассказал 13 ноября на встрече с журналистами. Полную версию показал телеканал «112 Украина» .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Нам Бог помог. Наши внутренние войска, ОМОН, милиция — они не были готовы к этому (протестам), у нас же этого никогда не было.

Лукашенко заявил, что на помощь пришли бывшие силовики, которые служили в ОМОНе и внутренних войсках.

— Чего они туда приперлись? Они как почувствовали. И когда увидели толпы, которые были нацелены на Дворец независимости, Дом правительства, Администрацию президента, другие административные здания, они сказали: «Ребята, применяйте спецсредства, вы не справитесь с ними». И вот эти ребята помогли нашим действующим омоновцам, милиции и так далее.

По словам Лукашенко, протестующие «заезжали на автомобилях со спины к омоновцам и ломали, крошили» — «перебивали им позвоночники, ноги» — «в госпиталях сколько их и сейчас инвалидами остались». Об этом, отметил, он рассказывало только белорусское телевидение, в интернете «страдали», что «с синяками ушли» протестующие.

— И мне огромных усилий стоило, чтобы удержать ребят от жестокого ответа. Мы, внутренние войска, омоновцы, взяли военные памятники под охрану. Если бы они (протестующие) пошли на них — даже без оружия перемололи бы их всех. А мне пришлось сдерживать: «Потерпите ребята, потерпите, им нужна картинка. Если мы пойдем в открытую на них, завтра о нас вытрут ноги не только на Западе, но и в России не поймут». Пришлось сдерживать, сдерживать, сдерживать, чтобы не было гибели людей.

По его словам, «если бы не было сегодня Лукашенко», Беларусь бы «порвали на куски».

— Тебя бы (журналисту ОНТ Дмитрию Бочкову) не простили, ты был бы где-то там. А ее (указывая на Наталью Эйсмонт) поставили бы к стенке и оторвали голову. И многих, многих. А что бы было сейчас с военными, с этими омоновцами, которые абсолютно ни в чем не виноваты.

Он еще раз повторил, что «насиняченные в интернете» — люди, разукрашенные краской и все это фейки.