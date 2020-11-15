Что происходит в Беларуси в очередное протестное воскресенье

Источник материала: Tut.by

Каждое воскресенье люди традиционно пытаются собраться вместе, и каждый раз им противостоят силовики. Опять же, по воскресеньям мы привыкли сталкиваться с проблемами с мобильным интернетом и закрытыми станциями метро. Все, что будет происходить в этот день в Беларуси — традиционно покажем и расскажем в нашем онлайне.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY