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Что происходит в Беларуси в очередное протестное воскресенье

15.11.2020 10:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каждое воскресенье люди традиционно пытаются собраться вместе, и каждый раз им противостоят силовики. Опять же, по воскресеньям мы привыкли сталкиваться с проблемами с мобильным интернетом и закрытыми станциями метро. Все, что будет происходить в этот день в Беларуси — традиционно покажем и расскажем в нашем онлайне.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

 
 
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Все, что будет происходить в этот день в Беларуси - традиционно покажем и расскажем в нашем онлайне.
 
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