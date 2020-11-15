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Что происходит в Беларуси в очередное протестное воскресенье
15.11.2020 10:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Каждое воскресенье люди традиционно пытаются собраться вместе, и каждый раз им противостоят силовики. Опять же, по воскресеньям мы привыкли сталкиваться с проблемами с мобильным интернетом и закрытыми станциями метро. Все, что будет происходить в этот день в Беларуси — традиционно покажем и расскажем в нашем онлайне.
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Все, что будет происходить в этот день в Беларуси - традиционно покажем и расскажем в нашем онлайне.
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