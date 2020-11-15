Массовые задержания в воскресенье: в списках на 13.30 более 50 человек

Источник материала: Tut.by

По данным на 14.00 по Беларуси, в основном в Минске, задержано более 100 человек. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна». Протесты продолжаются уже 98-й день после выборов.



Фото: TUT.BY

В Минске людей задерживала и в районе станции метро «Пушкинская», на улице Притытцкого, Лынькова, проспекте Пушкина. Также известно о задержаниях в Новополоцке, Гомеле, Бресте, Светлогорске и Витебске.

Каждое воскресенье люди традиционно пытаются собраться вместе, и каждый раз им противостоят силовики. При этом традиционно в Минске отключен мобильный интернет, не работает более 10 станций метро.