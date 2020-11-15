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Массовые задержания в воскресенье: в списках на 13.30 более 50 человек
15.11.2020 14:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По данным на 14.00 по Беларуси, в основном в Минске, задержано более 100 человек. Об этом
В Минске людей задерживала и в районе станции метро «Пушкинская», на улице Притытцкого, Лынькова, проспекте Пушкина. Также известно о задержаниях в Новополоцке, Гомеле, Бресте, Светлогорске и Витебске.
Каждое воскресенье люди традиционно пытаются собраться вместе, и каждый раз им противостоят силовики. При этом традиционно в Минске отключен мобильный интернет,
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По данным на 13.30 по Беларуси, в основном в Минске, задержано около 50 человек. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна». Протесты...
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