«А эти люди вообще в Минске не были!» Лукашенко про подозрения в причастности к смерти Бондаренко людей его окружения

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко в недавнем интервью нескольким СМИ прокомментировал ситуацию с погибшим Романом Бондаренко.



Один из «неравнодушных граждан» похож на Дмитрия Шакуту.

— И видим, как качают здесь ситуацию. Пять человек за сутки погибли! Выбрали одного человека и начали качать. Я уже вчера, мне доложили, я уже заметил, не знаю, заметил ли ты, ведь вчера еще он жив был, этот человек, начали поворачивать в сторону, что его избили. Я не называю фамилию, но люди, которые ближе к президенту, они уже назначили виновных. Слушайте, а эти люди вообще в Минске не были! Это поворачивали уже к тому, что это люди Лукашенко, то есть это я дал команду.

Напомним, вечером 11 ноября во «двор перемен» на улице Червякова в Минске приехали люди в масках. Они срезали БЧБ-ленты и закрасили мурал на трансформаторной будке. Позже МВД назовет их «небезразличными гражданами». Местные жители возмутились действиями незваных гостей. Среди них был и 31-летний Роман Бондаренко, который перед выходом на улицу успел отправить сообщение «Я выхожу!». Во дворе он сказал что-то в адрес неизвестных людей в масках — те скрутили его и уволокли в машину. В больницу парня привезли той же ночью с тяжелой травмой головы, в четверг он умер.

Среди компании «небезразличных граждан», которые приехали срезать ленточки, тогда заметили несколько человек, очень похожих на членов команды «срезателей ленточек», которая 18 октября была в столичном ЖК «Мегаполис». Тогда, кстати, среди «гостей» «Мегаполиса» очевидцы приметили мужчину, очень похожего на нынешнего главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова. Еще один человек, в сером спортивном костюме и безрукавке очень похож на чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрия Шакуту.

— Я абсолютно согласен, я искренне соболезную родителям. Когда человек уходит из жизни — это плохо. Тем более молодой человек. Я поинтересовался, как идет расследование. Вчера я поручил председателю следственного комитета, предупредил его, что эта проблема будет раскручиваться, поэтому надо честно и объективно все расследовать. Не так, как это может быть подано в Телеграм-каналах, а обществу представить происходившую картину. Даже если там кто-то виноват, что нам не хотелось бы, власть не имеет к этому никакого отношения. Сегодня утром все милицию начали обвинять в очередной раз. Я позвонил генпрокурору и сказал Шведу: возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело. Задача генпрокуратуры — взять это под контроль. Берем под контроль, начинаем расследовать.

Лукашенко рассказал, что ему было известно на пятницу.

— У нас появилась практика уже больше месяца: в богатеньких прежде всего кварталах они вывешивали флаги красно-белые и ленточки красно-белые, даже тросы натягивали от дома к дому и вывешивали эти коллаборационистские профашистские флаги… В этих дворах одни вывешивали эти флаги и ленточки, а вторые ходили и срезали, кто это не приемлет. Последнее время создали дружины. Их, по-моему, около 500 в Минске только, и они тоже ходили и срезали эти флаги. В одном из дворов они пришли срезать флаги, а те, кто там живут, выскочили из домов, и потасовки были. В данном случае, как мне доложили, завязалась драка. Притом серьезная. Кто-то из протестующих позвонил карателям, в милицию. Выехал усиленный наряд милиции. Только когда они подъехали, как обычно все разбежались. А этот то ли травмирован был, то ли что, в нетрезвом состоянии, заключение сегодня представил следственный комитет. Он был пьяным, его повезли в отдел. Ему стало плохо по дороге, как мне доложили, они вызвали скорую и отправили его в больницу. Вот как было на самом деле. Я попросил расследовать, чтобы мы не дали повод никому опять развернуть насилие.

Лукашенко заявил, что сакральной жертвой хотели сделать Светлану Тихановскую.

— Они постоянно старались где-то что-то найти. Вот они сейчас рванули на этого парня. Искренние соболезнования родным и близким, потеряли парня. Но события, которые целый месяц во дворах — пели, выпивали, кто пиво, кто что. Вот, допились. Тяжелый случай. < > Я попросил, чтобы именно МВД, поскольку стрелки пытаются перевести опять на карателей, чтобы они связались с родителями погибшего и попытались как-то разговаривать, как бы ни было трудно. После нашей встречи переговорю с генпрокурором и министром внутренних дел о ситуации, связанной с гибелью этого человека. Поэтому никто никого не собирался насиловать и создавать проблемы для себя. Власти эта проблема не нужна.