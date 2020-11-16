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Правозащитники сообщают о более чем 1100 задержанных в воскресенье

16.11.2020 09:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным на утро 16 ноября, по Беларуси, в основном в Минске, накануне задержали более 1100 человек. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».


Фото: TUT.BY

В Минске людей задерживали в районе станции метро «Пушкинская», на улице Притыцкого, Лынькова, проспекте Пушкина и, конечно, — на «Площади перемен». Также известно о задержаниях в Новополоцке, Гомеле, Бресте, Светлогорске и Витебске.

15 ноября, в воскресенье, силовики задержали заместителя директора по организации противораковой борьбы РНПЦ онкологии Александрова, к. м. н. Павла Моисеева, а также его коллегу, заведующего оперблоком этого же учреждения, к. м. н. Андрея Полуянчика.

Также в списках 22 журналиста, некоторых отпустили, некоторые — уже на Окрестина.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Минске людей задерживали в районе станции метро «Пушкинская», на улице Притыцкого, Лынькова, проспекте Пушкина. Также известно о задержаниях в Новополоцке,...
 
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