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Правозащитники сообщают о более чем 1100 задержанных в воскресенье
16.11.2020 09:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По данным на утро 16 ноября, по Беларуси, в основном в Минске, накануне задержали более 1100 человек. Об этом
В Минске людей задерживали в районе станции метро «Пушкинская», на улице Притыцкого, Лынькова, проспекте Пушкина и, конечно, — на «Площади перемен». Также известно о задержаниях в Новополоцке, Гомеле, Бресте, Светлогорске и Витебске.
15 ноября, в воскресенье, силовики
Также в списках 22 журналиста, некоторых отпустили, некоторые — уже на Окрестина.
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В Минске людей задерживали в районе станции метро «Пушкинская», на улице Притыцкого, Лынькова, проспекте Пушкина. Также известно о задержаниях в Новополоцке,...
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