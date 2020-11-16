Хозяйства в Пуховичском районе реорганизуют для нужд агрохолдинга экс-руководства Кыргызстана?

Источник материала: Tut.by

В настоящее время в Пуховичском районе проходят внеочередные собрания акционеров ряда сельхозпредприятий. Предполагается, что после реорганизации патронаж над ними сможет взять Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК).



Фото: president.gov.by

Как удалось выяснить TUT.BY, около 10 хозяйств Пуховичского района планируется преобразовать из открытых акционерных обществ в сельскохозяйственные коммунальные унитарные предприятия. В настоящее время проходят внеочередные собрания акционеров. Среди вопросов: утверждение цены выкупа акций акционерами, имеющими право выкупа акций; установление срока подачи заявлений и расчета с акционерами.

В управлении сельского хозяйства и продовольствия Пуховичского райисполкома подтвердили TUT.BY, что в настоящее время проходит процесс преобразования открытых акционерных обществ в коммунальные унитарные предприятия. А вот про мотивы такого решения и будущее хозяйств в райисполкоме рассказать затруднились.

— Сейчас идет реорганизация, что будет потом — покажет время, — сказали в управлении сельского хозяйства и продовольствия исполкома.

По неофициальной информации, ряд преобразованных предприятий планируется передать под патронаж БНБК. При этом местные жители опасаются, что могут быть сокращения и будет сделан упор на производство зерновых.

Александр Лукашенко побывал в Пуховичском районе в августе, на следующий день после выборов, ознакомился с ходом строительства БНБК агропромышленного комплекса. Речь шла и про обеспечение компании сырьем. Предполагается, что БНБК будет перерабатывать 700 тыс. тонн зерна в год. Лукашенко поставил задачу закрывать потребности биотехнологической корпорации за счет отечественных поставок. При этом БНБК планирует развивать собственную сырьевую базу, то есть напрямую работать с местными хозяйствами, самостоятельно заниматься выращиванием и заготовкой зерна, а также сопутствующими видами деятельности.

Напомним, для реализации этого проекта выбрана площадка в 5 км от Руденска общей площадью почти 160 га. На территории Пуховичского района планируется построить 12 самостоятельных производств по глубокой переработке зерна.

Генеральным подрядчиком строительства комплекса БНБК является китайская компания CITIC Construction. Эксимбанк Китая предоставил кредит на 628 млн долларов для реализации проекта.

Соучредителями ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», помимо белорусского государства, которому принадлежит блокирующий пакет акций (25% плюс 1 акция), выступают ряд компаний из России, Китая, ОАЭ и Шотландии. Ключевым собственником офшоров числится племянник беглого экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Асылбек Салиев. Директором БНБК значится Даниил Урицкий, которого в Кыргызстане величают Данияром Усеновым. В свое время он был премьер-министром Кыргызстана, входил в президентскую команду Бакиева.