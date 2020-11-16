Министр экономики назвал динамику ВВП Беларуси восстановительной

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя - Sputnik. Начиная с июля, ежемесячная динамика ВВП стала восстановительной, такую точку зрения высказал министр экономики Беларуси Александр Червяков в обращении к деловому сообществу страны по случаю открытия Всемирной недели предпринимательства (проходит в Беларуси с 16 по 22 ноября). Полный текст его приветственного слова опубликован на сайте Минэкономики.

По словам Червякова, эпидемиологическая ситуация в мире изменила планы развития государств. Он отметил, что спад экономической активности – это реальность, с которой столкнулся весь мир.

"Пандемия поставила на грань выживания многие предприятия и отрасли экономики, особенно в малом и среднем предпринимательстве, столкнула бизнес-менеджмент с неопределенностью в выборе направлений инвестирования", – подчеркнул Червяков.

Министр отметил, что благодаря решению президента Беларуси Александра Лукашенко "не закрываться", удалось заметно смягчить последствия эпидемии для предприятий и экономики.

"Ее спад оказался меньше, чем у наших основных экономических партнеров. Начиная с июля, ежемесячная динамика ВВП стала восстановительной. За четыре месяца индекс прибавил 0,7 процентных пункта и в октябре составил 98,9%", – говорится в сообщении.

Министр подчеркнул, что выше траектории прогноза темпы роста в сфере информационных технологий, строительстве, сельском хозяйстве, ежемесячно прирастает промышленность. По его информации, положительное сальдо внешней торговли достигло 1,5 миллиарда долларов.

"Несмотря на искусственно созданные шоки на финансовом рынке сохранена макросбалансированность. Экономика продолжит восстанавливаться и по итогам работы приблизится к уровню прошлого года", – добавил Червяков.

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