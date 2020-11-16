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Лукашенко признал, что механизм уплаты дорожного сбора вызывает споры

16.11.2020 11:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Крупнейшие скоростные магистрали в Беларуси не сделали платными для отечественных легковых автомобилей, сказал глава государства на совещании во Дворце Независимости, посвященном дорожному сбору, сообщает БелТА.

Государственная пошлина за допуск транспортных средств к дорожному движению существует в Беларуси с 2014 года. Таким образом, власти решили заставить всех автолюбителей участвовать в финансировании дорожной инфраструктуры.

© Photo : ОНТ
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По словам белорусского лидера, только за последние 10 лет на ремонт и содержание дорожной сети республиканские власти израсходовали 10 миллиардов рублей.

"Но в отличие от соседних стран даже крупнейшие скоростные магистрали мы не сделали платными для белорусских легковых автомобилей", - уверен он.

Александр Лукашенко считает, что белорусское общество готово участвовать в софинансировании ремонта и строительства новых дорог, что не вызывает споров.

"Их вызывает сам механизм уплаты", - цитирует главу государства БелТА.

Дело в том, что дорожный сбор не учитывает такой фактор, как частота использования транспорта и поездки по дорогам. Фактически тот, кто ездит каждый день и тот, кто изредка садится за руль, платят в казну одну и ту же сумму.

Последует

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Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти заявили, что за последний десяток лет на ремонт и поддержание дорожной инфраструктуры в республике было потрачено 10 миллиардов рублей.
 
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