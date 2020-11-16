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Лукашенко пообещал ко Всебелорусскому народному собранию распределить полномочия «честно и справедливо»

16.11.2020 12:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко на совещании, посвященному «дорожному налогу», неожиданно заговорил о распределении полномочий. Видеофрагмент опубликовал телеграм-канал «Пул первого».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. Как выход из этого — изменения в Конституцию. Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70−80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо. Поэтому все вопросы, которые вы вынесли на сотне страниц президенту, лежат в плоскости парламента и правительства. Нет? Так. Вот давайте их и решайте, как в цивилизованном обществе: правительство прорабатывает эти вопросы с учетом всех обстоятельств, видя дыры в бюджете, если они есть, с подачи МВД, КГБ, губернаторов, местных органов власти, сельских советов обсуждайте и дебатируйте в парламенте, так как это принято в цивилизованных странах — депутаты вместе с правительством это обсуждают, рвут друг другу галстуки рубашки, крутят головы… Потом президент подпишет закон, который вы примете, вот и все, — сказал Лукашенко.

Он пообещал ко Всебелорусскому народному собранию «распределить полномочия честно, справедливо, не уходя от ответственности».

— Острых вопросов для общества у нас немного — мы уже приняли всякие решения. И вы прекрасно знаете, что принимал их в основном президент, подставляя себя под острую критику общества. Но я понимал, что без их страны быть не может.

Что вообще происходит?

В Беларуси началась работа по обновлению Конституции: любой желающий может направить свои предложения в адрес Палаты представителей либо непосредственно депутату своего округа.

Подготовку поправок в Конституцию Лукашенко поручил максимально приблизить к рядовым гражданам. Для этого в регионах создаются диалоговые площадки.

В начале сентября Минск представил ОБСЕ и Москве свой вариант урегулирования кризиса, в котором Беларусь оказалась после президентских выборов. Он включает в себя проведение конституционной реформы до 2022 года, ослабление власти президента в пользу правительства и парламента и повторные выборы президента и парламента после принятия поправок.

Вопрос внесения изменений в Конституцию обсуждается около двух лет. В прошлом году Александр Лукашенко пояснял, какие правки хотел бы в ней видеть:

— Ограничить полномочия президента <…> Нам придется усиливать другие ветви власти — исполнительную, законодательную. Может, после серьезного анализа нужно будет что-то предпринять по избирательной системе: вводить пропорциональную систему или остановиться на мажоритарной.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко на совещании, посвященному «дорожному налогу», неожиданно заговорил о распределении полномочий.
 
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