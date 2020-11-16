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Курсы валют в понедельник: доллар просел, евро и российский рубль выросли
16.11.2020 12:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 ноя - Sputnik. Российский рубль и евро подорожали, доллар подешевел на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в первый день недели.
© Sputnik / Виктор Толочко
По информации на 11:38 понедельника евро вырос на 0,11%, доллар сдал свои позиции на 0,19%. Российский рубль укрепился на 0,19%.
Сейчас курсы валют таковы:
1 доллар – 2,5668 рубля,
1 евро – 3,0319 рубля,
100 российских рублей – 3,3215 белорусского рубля.
Банки ориентируются не только на официальный курс Нацбанка при установлении курса валют, но и на многие другие факторы, например, спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
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После выходных американская валюта несколько потеряла в цене, а белорусский рубль просел в отношении евро и российского рубля.
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