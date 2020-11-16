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Совет ЕС может дать ход третьему пакету санкций против Беларуси в четверг
16.11.2020 13:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Совет ЕС по иностранным делам может дать ход третьему пакету санкций против Беларуси на видеоконференции 19 ноября, сообщил журналист радио Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк в своем
«Министры иностранных дел ЕС намерены дать „зеленый свет“ третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси в четверг, когда они встретятся в ходе видеоконференции. Убийство Бондаренко ускорило процесс», — написал он.
Напомним, вечером 11 ноября во «двор перемен» на улице Червякова в Минске приехали люди в масках. Они срезали БЧБ-ленты и закрасили мурал на трансформаторной будке. Позже МВД назовет их «небезразличными гражданами». Местные жители возмутились действиями незваных гостей. Среди них был и 31-летний Роман Бондаренко, который перед выходом на улицу успел отправить сообщение «Я выхожу!». Во дворе он сказал что-то в адрес неизвестных людей в масках — те скрутили его и уволокли в машину. В больницу парня привезли той же ночью с тяжелой травмой головы, в четверг
Первый пакет санкций был принят 2 октября. ЕС
Второй пакет санкций был принят
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Совет ЕС по иностранным делам может дать ход третьему пакету санкций против Беларуси на видеоконференции 19 ноября, сообщил журналист радио Radio Free Europe / Radio Liberty...
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