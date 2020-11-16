Тихановская добивается прекращения кредитования двух государственных банков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что добивается прекращения кредитования иностранными банками государственных Беларусбанка и Белагропромбанка, сообщили РИА Новости .

Кроме того, Тихановская завила, что ЕС готовится расширить список персональных санкций , сообщила пресс-служба экс-кандидата в президенты Беларуси. "С прошлой недели активно работаем над экономическими санкциями по бизнесам и госкомпаниям, которые кормят режим. Плюс, ожидается, что страны ЕС вот-вот расширят список персональных санкций до 200+ фамилий", - прокомментировала Тихановская.

Во время большого интервью иностранным журналистам президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул , что не намерен общаться с Тихановской. "Она заранее в Литву отправила детей. Уехала туда и делает все во вред Беларуси. О чем мне с ней разговаривать? Мне что, в Литву к ней поехать?" – задал риторический вопрос белорусский лидер.

Ранее Светлана Тихановская объявляла белорусским властям "Народный ультиматум". Условия, выдвинутые экс-кандидатом в президенты, были следующие: Лукашенко должен покинуть пост президента страны, насилие на улицах должно быть прекращено, политзаключенных необходимо освободить из-под стражи. В случае неисполнения условия, Тихановская пообещала массовые протесты и национальную забастовку. Политолог Юрий Воскресенский заявил , что ультиматум провалился.

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