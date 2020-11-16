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Тихановская добивается прекращения кредитования двух государственных банков
16.11.2020 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что добивается прекращения кредитования иностранными банками государственных Беларусбанка и Белагропромбанка, сообщили
пресс-служба президента
Кроме того, Тихановская завила, что ЕС готовится расширить список персональных
Во время большого интервью иностранным журналистам президент Беларуси Александр Лукашенко
Ранее Светлана Тихановская объявляла белорусским властям "Народный ультиматум". Условия, выдвинутые экс-кандидатом в президенты, были следующие: Лукашенко должен покинуть пост президента страны, насилие на улицах должно быть прекращено, политзаключенных необходимо освободить из-под стражи. В случае неисполнения условия, Тихановская пообещала массовые протесты и национальную забастовку. Политолог Юрий Воскресенский
Последует
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Ранее на встрече с представителями иностранных СМИ Александр Лукашено заявил, что с Тихановской ему не о чем разговаривать.
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