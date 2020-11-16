Опубликован проект соглашения о поставках нефти из Казахстана в Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Проект соглашения между правительствами Казахстана и Беларуси о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов и проект постановления правительства о его подписании опубликовало Минэнерго среднеазиатской республики.

В начале текущего года в виду отсутствия контракта на поставки российской нефти на белорусские НПЗ власти республики занялись поисками альтернативных источников сырья.

В Минске всерьез рассматривали вопросы обеспечения поставок черного золота из Казахстана трубопроводным или железнодорожным транспортом на беспошлинной основе.

При это официальная позиция казахстанских властей заключалась в том, что такие поставки в принципе возможны только в том случае, если белорусские власти исключат как реэкспорт сырья, так и нефтепродуктов, полученных из казахстанской нефти. В Нур-Султане это объяснили желанием исключить вопросы ненужной конкуренции на внешних рынках.

Только внутренний рынок

"Одобрить прилагаемый проект соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь", - говорится в проекте постановления правительства.

В документе отмечается, что сотрудничество в сфере поставок энергоресурсов основывается на защите взаимных интересов и не должно наносить ущерба интересам каждого из государств. Поставляемое из Казахстана в Беларусь сырье предназначается только для удовлетворения потребностей внутреннего рынка.

Параллельно запланировано, что с двух сторон вопросами поставок черного золота будут национальные операторы железных дорог и магистральных трубопроводов.

Документы, опубликованные на портале "Открытые нормативно-правовые акты", находятся на публичном обсуждении до 24 ноября этого года.

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