ВВП сократился на 1,1%, а «без предпринимателей экономика рухнет»

Источник материала: Tut.by

По итогам января-октября ВВП Беларуси сократился на 1,1%, сообщил министр экономики Александр Червяков в сообщении, посвященном открытию Всемирной недели предпринимательства. Участники мероприятия — о том, как себя чувствуют «неудобные» бизнесмены и вся экономика.



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Падение экономики замедлилось. Как восстанавливаться?

Министр экономики Александр Червяков был заявлен как участник открытия Всемирной недели предпринимательства. Однако мероприятие прошло без его участия, а запланированное обращение опубликовано на сайте министерства. В нем указано, что эпидемиологическая ситуация повлияла на экономическую активность во всем мире. Однако решение белорусских властей «не закрываться» позволило смягчить последствия эпидемии для отечественной экономики. Начиная с июля экономика понемногу восстанавливалась и прибавила за четыре месяца 0,7 процентных пункта.

Выше траектории прогноза темпы роста в сфере информационных технологий, строительстве, сельском хозяйстве, ежемесячно прирастает промышленность. Положительное сальдо внешней торговли достигло 1,5 миллиарда долларов.

— Несмотря на искусственно созданные шоки на финансовом рынке сохранена макросбалансированность. Экономика продолжит восстанавливаться и по итогам работы приблизится к уровню прошлого года, — отметил министр экономики.

Глава Минэкономики отметил, что более 50% валовой добавленной стоимости, около 60% от всей выручки, более 47% от общего объема товарного экспорта страны формирует частный сектор, он же обеспечивает половину рабочих мест.

В отечественную экономику частный бизнес вносит весомый вклад, однако по мировым меркам, страна не использует весь его потенциал. В Беларуси один из самых низких показателей доли частного сектора среди европейских государств. Доля малых и средних предприятий в валовой добавленной стоимости не достигает 30%, заявил уже во время открытия мероприятия представитель по экономическим реформам Светланы Тихановской Алесь Алехнович.

— Паводле праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця да 2020 году доля МСП павінна была павялічыцца да 40%, але гэтага не сталася. А па выніках першых васьмі месяцаў бягучага году дадзеныя па мікраарганізацям, малым і сярэднім прадпрыемствам паказваюць, что іх колькасць скарачаецца.

Первым шагом для преломления ситуации и восстановления развития бизнеса эксперт видит макроэкономическую стабильность, отсутствие которой было названо главным барьером в осеннем опросе предпринимателей. Важной задачей экономист видит поддержку в период пандемии граждан и бизнеса, особенно наиболее пострадавших и уязвимых отраслей.

Представители Координационного совета работают над проектом реформ, сообщили участники беседы. После разрешения политического конфликта международные финансовые институты готовы поддержать белорусский бизнес. Достигнуты предварительные договоренности о выделении «демократической Беларуси» финансовой помощи на развитие со стороны Евросоюза, том числе для развития частного бизнеса, заявил Алехнович.

От кризиса к кризису отечественные бизнесмены живут в ожидании новых вызовов

За 10 лет белорусский бизнес пережил 5 экономических кризисов. В среднем каждые два года. Получается, что белорусский предприниматель — это человек, постоянно находящийся в состоянии стресса и ожидании новых вызовов, заявила на открытии мероприятия координатор Всемирной недели предпринимательства Татьяна Маринич.

— Нас почти 1,5 млн, а производим мы почти половину всего валового продукта страны. Если кто-то хочет ликвидировать частный бизнес, он должен понимать, без предпринимателей экономика рухнет. Что будет, если у дома убрать две опоры из четырех? Мы не хотим, чтобы 1,5 млн людей, работающих в частном секторе экономики, присоединились к еще 1,5 млн белорусов, живущих за рубежом. Мы не хотим, чтобы треть всей страны жила в изгнании.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская отметила, что «помощь государства получают избранные», предпринимателям выносят предписания о закрытии бизнеса, а бизнесмены остаются неудобными для государства в силу своей самостоятельности.

— Предприниматель любого уровня в Беларуси знает, что кроме финансовых рисков, связанных с экономическими факторами, у нас есть риски попасть в немилость государства. Тогда тебя задушат проверками, штрафами, могут шить уголовное дело и даже посадить в тюрьму. Раньше об этом большинство не задумывалось, — заявила политик. — Сегодня разрыв между гражданами и государством достиг точки невозврата. Политика давления и насилия со стороны власти привела к тому, что ни один человек не может чувствовать себя в безопасности.