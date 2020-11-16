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«Крупнейший инвестор ПВТ». Временный поверенный в делах США и глава ПВТ Янчевский обсудили сотрудничество

16.11.2020 13:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Директор ПВТ Всеволод Янчевский и временный поверенный в делах США в Беларуси Джеффри Джук обсудили белорусско-американское сотрудничество в сфере ИТ и высоких технологий, сообщает пресс-служба Парка высоких технологий.


Фото пресс-службы ПВТ

Американская сторона поддерживает активное развитие Парка высоких технологий и расширение присутствия американских компаний в нем, подчеркнул Джеффри Джук. Глава ПВТ и временный поверенный в делах США в Беларуси сошлись во мнении о том, что благоприятный деловой климат и стабильный правовой режим имеют решающее значение для американского бизнеса в Беларуси и являются важными факторами для будущих инвестиций и расширения взаимодействия. А деловые контакты, наработанные по линии Парка высоких технологий, также способствуют развитию двустороннего взаимодействия в других отраслях экономики.

США являются крупнейшим рынком и инвестором для ПВТ. За 9 месяцев 2020 года экспорт компаний Парка в США достиг 816 млн долларов. По итогам 2019 года этот показатель превысил 945 млн долларов, что составило 43% от всего экспорта Парка высоких технологий. Более 70 резидентов ПВТ - это компании с американским капиталом.

Всего экспорт экспорт ПВТ в 2019 году составил почти 2,2 млрд долларов. По последним данным в ПВТ входят 969 компаний. За два года количество резидентов Парка увеличилось в 4 раза.

 
 
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