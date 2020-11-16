Казахстан готов поставлять беспошлинно нефть в Беларусь. Реэкспорту поставлен надежный заслон?

Источник материала: Tut.by

Казахстан готовится заключить соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов в Беларусь. Проект соответствующего соглашения между правительствами двух стран опубликовало Минэнерго Казахстана для общественного обсуждения.



Фото: informburo.kz

Беларусь начала обсуждать с Казахстаном возможность поставок нефтяного сырья еще с осени прошлого года. Минск интересовала не только нефть, но и продукты, возможные для переработки, такие как газойль, мазут. Речь шла о закупке от 1 до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. В свою очередь в Казахстане заявляли, что готовы поставлять нефть и нефтепродукты в Беларусь по цене, включающей экспортную пошлину. «Если белорусы хотят покупать сырье без пошлины, то нужна гарантия отсутствия реэкспорта. То есть нефтепродукты, которые будут выработаны на белорусских НПЗ из казахстанской нефти, будут потребляться исключительно на внутреннем рынке», — говорил вице-министр торговли Кайрат Торебаев.

И вот, кажется, стороны пришли к консенсусу.

«Одобрить прилагаемый проект соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь», — говорится в проекте постановления правительства Казахстана.

В документе отмечается, что сотрудничество в сфере поставок энергоресурсов основывается на защите взаимных интересов и не должно наносить ущерба интересам каждого из государств. Поставляемое из Казахстана в Беларусь сырье предназначается только для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. При этом есть оговорка.

— Товары, выработанные из нефти, поставляемой из Республики Казахстан в Республику Беларусь в соответствии с настоящим соглашением, не подлежат вывозу за пределы Республики Беларусь, за исключением вывоза следующих товаров: мазут; кокс нефтяной кальцинированный и некальцинированный производства ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан», — говорится в проекте постановления.

В случае установления казахстанской стороной фактов нарушения Беларусью взятых обязательств Минск и Нурсултан в течение одного календарного месяца попытаются выяснить все вопросы «путем переговоров и консультаций».

«В случае, если стороны не достигнут договоренности по выявленным фактам нарушений, казахстанская сторона оставляет за собой право приостановить поставки нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь», — говорится в проекте документа.

Планируется, что поставками нефти и нефтепродуктов будут заниматься национальные операторы железных дорог и магистральных трубопроводов Беларуси и Казахстана.

Соглашение может действовать до конца 2024 года.

Интересно, что недавно в Беларуси появился еще один спецэкспортер нефтепродуктов. «Новая нефтяная компания» получила возможность продажи за рубеж как раз темных нефтепродуктов.