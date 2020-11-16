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Россельхознадзор предложил Беларуси создать аналог платформы "Сирано"

16.11.2020 15:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Россельхознадзор хочет получать в электронном виде сведения об испытаниях белорусской продукции животного происхождения, сообщила пресс-служба российского ведомства.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Россельхознадзор обсудил с Беларусью интеграцию информационных систем

Глава службы Сергей Данкверт обратился к белорусской стороне с просьбой выработать новый подход к поставкам белорусскими предприятиями продукции животного происхождения в Россию. Это связано с тем, что доля поставок белорусского мяса и мясной продукции на российский рынок составляет до 40% от всего объема подконтрольных товаров.

Нарушения, которые выявляет Россельхознадзор в ходе лабораторных исследований, не только доводятся до сведения белорусских коллег, но и размещаются в российской информационной системе "Сирано".

"При этом сведения об испытаниях белорусских подконтрольных товаров, проводимых компетентным ведомством, Россельхознадзор не может получить в электронном виде. В связи с этим был поднят вопрос необходимости создании белорусской стороной системы, аналогичной российской платформе "Сирано", – отметили в российском ведомстве.

В свою очередь директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь сообщил, что в настоящее время ведется разработка такого проекта – после запуска белорусской платформы стороны рассмотрят возможность ее интеграции с "Сирано".

Что за система?

Россельхознадзором в декабре 2012 года началась реализация поэтапного ввода в эксплуатацию Системы Раннего Оповещения – "Сирано".

Ее функции аналогичны задачам европейской системы RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) – системы быстрого оповещения по продуктам питания. Система в режиме реального времени доводит информацию о событиях до всех, к кому они имеют отношение (включая и "виновников" события).

 
Теги: Минск
 
 
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Российский цифровой ресурс позволяет осуществлять онлайн меры ветнадзора и контроля, так как система содержит все данные лабораторного контроля грузов.
 
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