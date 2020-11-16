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Перегрев системы. Масштабы конфликта пугают сторонников власти, которая держит их только страхом. Мнение
16.11.2020 15:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Грамотно повышая градус насилия и абсурда, система подошла к высшей точке. Эта аналогия уместнее дна, поскольку глубина падения подразумевает некоторую конечность процесса. То ли дело высота. Новое руководство силового блока обеспечило принципиально новый уровень давления: зачистки по квартирам, выход (вход) из дома по паспортам, десятки людей, ночевавших в подвалах домов на «Площади перемен». Более тысячи задержанных (опять), сотни уголовных дел. Спецсредства в ассортименте. Операция по удержанию «любимой» продолжается уже сто дней, протесты не сдуваются, но и силовики не пасуют. Пасуют другие. Масштабы старательно раздуваемого конфликта пугают сторонников власти, которой нечем их держать, кроме страха.
«Я не хочу войны, я не хочу воевать, но я иначе не могу», —
Никаких особых претензий к госслужащим и должностным лицам народ, собственно, пока не предъявлял. Но активное и сознательное углубление пропасти между правильными и неправильными белорусами в сочетании с бесконечными избиениями, задержаниями, публичным пренебрежением и враньем («Он был пьяным, его повезли в отдел» — о Романе Бондаренко, который по меддокументам
Там, за трещиной, превращающейся в пропасть, остаются родные и друзья, дети, соседи. Там — все более явно и громко —
Врач в Беларуси — человек особенный с какой стороны ни посмотри. Поступая в вуз, блестящий абитуриент (проходной на лечфак — 368 баллов) разом превращается в забитое, всем обязанное создание, которое не может иметь мнение даже в свободное от работы время, которое должно работать там, куда пошлют за столько, за сколько скажут, и быть готовым сесть в тюрьму или получить дубинкой. Или и то, и другое.
«Они всех обязаны лечить!» — возмущаются адепты страны равных возможностей. Но человек думающий предпочтет, чтоб лечил его врач не «обязанный», а опытный, умный, без материальных и бытовых проблем если не сейчас, то в понятной для врача временной перспективе. Но можно верить, что если приковать доктора за ногу к батарее, он лечить будет вполне эффективно. А можно и вовсе требовать себе в докторы члена «Белой Руси» — чтоб надежнее вылечил.
А пока «не предавшим» и сочувствующим предлагается поверить в то, что в стране, где у нас «медицина, дай Бог, чтоб в каждом государстве была такая», только за один день справедливо и законно задержаны
— Кто-нибудь умеет еще делать такие операции? —
Вот как оценить уникальность детского реаниматолога? Как далекому от медицины человеку поверить, что именно здесь и именно эти люди сделают все возможное? Люди, которые одним неосторожным «ну, а что вы хотели…» могут превратить жизнь семьи в ад на долгие дни, недели и месяцы. А могут — тем же словом в такой же ситуации дать надежду:
— Мы не можем обещать вам, что все будет хорошо, но гарантируем, что сделаем для этого все возможное. И вообще вам повезло!
— Эээ… Это ж реанимация — ничего себе повезло!
— Зато ваша врач — самая везучая у нас. Так что все будет хорошо.
И все действительно стало хорошо. А про «благонадежность» мы не спрашивали.
В итоге за сто дней протестов мы имеем множество фото и видеосвидетельств издевательств и пыток тысяч людей. Есть видео гибели Александра Тарайковского, но нет виновных и нет уголовного дела (а вот за надписи на стене —
И давление на «непредавших» растет. Давит совесть. Давит логика. Давит окружение, понимание того, что президента я, возможно, и люблю, но родителей, жену или мужа, детей, братьев и сестер, друзей и оперировавшего папу доктора я точно люблю больше. В итоге одни чиновники уходят сами, других
А кто остается? Две категории. Верные сейчас исполняют все прямые приказы Первого. Умные думают, как это все закончится и как спасать себя, семью, детей, имущество. И пока не от народного гнева, а от набирающей мощи машины, которая уже с трудом разбирает, где свои и где чужие. Система так увлеклась репрессиями, что не заметила перегрева. И готова проскочить точку, когда можно выключить двигатель и надеяться, что через какое-то время все снова заработает.
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Перегрев системы. Масштабы конфликта пугают сторонников власти, которая держит их только страхом. Мнение
Операция по удержанию «любимой» продолжается уже сто дней, протесты не сдуваются, но и силовики не пасуют. Пасуют другие. Масштабы старательно раздуваемого...
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