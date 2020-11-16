Белстат: ВВП Беларуси в январе-октябре снизился

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт – Sputnik. Экономика Беларуси в январе-октябре текущего года снизилась на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в понедельник Национальный статистический комитет республики (Белстат).

"Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь-октябрь 2020 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 121,4 миллиарда рублей, или в сопоставимых ценах 98,9% к уровню января–октября 2019 года", - говорится в сообщении Белстата.

В ведомстве отметили, что индекс-дефлятор ВВП в январе-октябре 2020 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111,8%.

ВВП Беларуси в 2019 году вырос на 1,2%, а по итогам января-сентября текущего года – снизился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе первый вице-премьер Николай Снопков заявил, что пока нет предпосылок ожидать снижения ВВП страны в этом году по сравнению с 2019 годом.

Изначально правительство планировало на 2021 год рост ВВП на 3,5%. Но 1 октября премьер-министр стран Роман Головченко заявил, что в следующем году, как предполагается, экономика прибавит 1,8%.

Евразийский банк развития в макроэкономическом обзоре по республике прогнозировал, что ВВП Беларуси в 2020 году снизится на 2,3%, а на восстановление уйдет два года.

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