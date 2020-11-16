Белстат рассказал, сколько денег тратят белорусы каждый день

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Белорусские потребители ежедневно оставляют в магазинах по 15 рублей – и эта сумма больше, чем в прошлом году, такие данные опубликовал Белорусский статистический комитет.

По оценке специалистов, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения составил 15,1 рублей. За последний год этот показатель подрос. В 2019-м белорусы тратили каждый день по 14,2 рубля.

Также Белстат рассказал, что, несмотря на пандемию, розничный товарооборот в этом году вырос на 2,3% и составил 43,5 миллиардов рублей. Пункты общественного питания - кафе и рестораны - стали менее популярны у белорусов. Их товарооборот просел на 18,7 % к уровню прошлого года.

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