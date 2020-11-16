Отменен запрет на поставку в Россию груш из Гродненской области

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) отменил запрет на поставку на территорию РФ груш из Гродненской области, сообщила служба в понедельник.

В пятницу 13 ноября в онлайн-формате прошли переговоры главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, а также начальника главного управления растениеводства белорусского Минсельхозпрода Николая Лешика и директора госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси Александра Пискуна. На ней, в частности, рассматривались вопросы прекращения действия ограничительных мер в отношении определенных белорусских продуктов.

"В ходе переговоров на основании проведенного расследования было принято решение снять ограничения на поставки груш из Гродненской области Беларуси, оставив в силе запрет в отношении ввоза этих фруктов предприятием-нарушителем – КФХ "Нюнько Р.А.", – говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре напомнили, что запрет на экспорт свежих груш из Гродненщины был введен с 21 октября из-за того, что это фермерское хозяйство выдавало польские фрукты за свою продукцию.

Стороны также обсудили снятие ограничений в отношении компании "Грибная страна", ввоз продукции которой был приостановлен в РФ с 8 октября из-за обнаружения в грузах карантинного коричнево-мраморного клопа. В ближайшее время в Россельхознадзор поступят материалы о расследовании обстоятельств случившегося, после чего будет возможна отмена ограничений.