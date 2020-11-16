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Беларусь требует у Польши выдать администраторов признанного экстремистским телеграм-канала
16.11.2020 17:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Временному поверенному в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартину Войцеховскому была вручена нота с копией запроса о выдаче «в кратчайшие сроки» Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом
Встреча в Министерстве иностранных дел с Мартином Войцеховским прошла в понедельник, 16 ноября. На ней обсуждались вопросы взаимодействия в рамках реализации двусторонних международных договорных обязательств в области борьбы с организованной преступностью, а также Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, информирует МИД.
«Польской стороне передана нота с копией направленных Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в адрес Министерства юстиции Республики Польша и Генеральной прокуратуры Республики Польша запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Путило С.А. и Протасевича Р.Д. Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью С. Путило и Р. Протасевича через созданные ими экстремистские телеграмм-каналы „НЕХТА“ и „НЕХТА Live“», — сообщили в пресс-службе МИД.
Польскую сторону призвали выдать Путило и Протасевича «в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности».
Степан Путило и Роман Протасевич, напомним,
Степан Путило и Роман Протасевич находятся в
Телеграм-канал, который основал Степан Путило, а Роман Протасевич какое-то время был его главным редактором, в Беларуси признан
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Польскую сторону призвали выдать Путило и Протасевича «в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности».
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