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Беларусь требует у Польши выдать администраторов признанного экстремистским телеграм-канала

16.11.2020 17:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Временному поверенному в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартину Войцеховскому была вручена нота с копией запроса о выдаче «в кратчайшие сроки» Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИД.


Кадр из интервью Степана Путило Юрию Дудю. Источник: вДудь / YouTube

Встреча в Министерстве иностранных дел с Мартином Войцеховским прошла в понедельник, 16 ноября. На ней обсуждались вопросы взаимодействия в рамках реализации двусторонних международных договорных обязательств в области борьбы с организованной преступностью, а также Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, информирует МИД.

«Польской стороне передана нота с копией направленных Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в адрес Министерства юстиции Республики Польша и Генеральной прокуратуры Республики Польша запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Путило С.А. и Протасевича Р.Д. Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью С. Путило и Р. Протасевича через созданные ими экстремистские телеграмм-каналы „НЕХТА“ и „НЕХТА Live“», — сообщили в пресс-службе МИД.

Польскую сторону призвали выдать Путило и Протасевича «в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности».

Степан Путило и Роман Протасевич, напомним, проходят в качестве обвиняемых по делу о массовых беспорядках и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, — ст. 293, ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси. Кроме этого, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) УК РБ.

Степан Путило и Роман Протасевич находятся в межгосударственном розыске.

Телеграм-канал, который основал Степан Путило, а Роман Протасевич какое-то время был его главным редактором, в Беларуси признан экстремистским.

 
 
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Польскую сторону призвали выдать Путило и Протасевича «в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности».
 
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