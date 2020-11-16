Коктейль без соломинки: МАРТ напомнил, как изменится общепит с нового года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя - Sputnik. Пластика в Беларуси с нового года станет меньше, напомнил МАРТ и разъяснил заведениям общепита новые правила работы.

С 1 января 2021 года широкий ассортимент одноразовой пластиковой посуды будет запрещен в объектах общественного питания. Причем нельзя будет не только использовать пластиковые тарелки и стаканы для обслуживания посетителей, но и продавать их покупателям.

Постановление, согласно которому запрещается использование и продажа в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды, было принято министерством в феврале текущего года.

В перечень "запрещенки" попадают одноразовые пластиковые палочки для размешивания напитков, cтаканы, чашки, тарелки, трубочки для напитков.

Кроме того, запрещено будет продавать одноразовую пластиковую упаковку для пищевых продуктов - контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки. Исключение - упаковка для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.

В перечень также попали вилки, ложки и ножи - эти виды "запрещенной" с нового года одноразовой продукции МАРТ включил в список в августе.

Кто это придумал?

Мотивация простая - в Беларуси полимерные отходы составляют 280 тысяч тонн в год, а это значит, что на одного человека приходится примерно 25 килограммов. Проблему все большего распространения пластика озвучивал и президент Беларуси Александр Лукашенко: он отметил, что необходимо прекратить производство полиэтиленовых пакетов.

Отказ от пластика в Беларуси был постепенным. В начале весны 2019 года глава государства подписал директиву о поэтапном отказе от пластиковой упаковки. Уже продумана концепция депозитной системы возврата тары, которая поможет решить экологическую проблему.

Осенью прошлого года МАРТ потребовал от магазинов включить в ассортимент бумажную тару. В случае ее отсутствия на полке магазинам грозил штраф.

Необходимость отказаться от пластика в общепите в феврале этого объяснял заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут. Он успокаивал общепит и заверял, что одномоментного запрета на использование одноразовой пластиковой посуды не предполагается. Будет поэтапный переход, и у бизнеса будет время подготовиться.

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