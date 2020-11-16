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Реальные доходы белорусов за 9 месяцев выросли почти на 5%
16.11.2020 19:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Реальные денежные доходы населения Беларуси в период с января по сентябрь текущего года составили 104,9% к уровню января – сентября 2019-го, сообщили в понедельник в Национальном статистическом комитете республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
В ведомстве уточнили, что речь идет о реальных доходах белорусов, скорректированных на индекс потребительских цен на товары и услуги, за вычетом налогов, сборов и взносов, которые выплачивают граждане.
"Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе – сентябре 2020 года составили 104,9% к уровню января – сентября 2019 года", – сказали в Белстате.
По данным комитета, в общем объеме доходов населения оплата труда заняла 64,8%, доходы от предпринимательской и другой деятельности – 7,4%, пенсии, пособия, стипендии – 23,0%, доходы от собственности и прочие – 4,8%.
Как ранее заявляли в Министерстве экономики Беларуси, в 2021 году уровень безработицы не должен подняться выше 4,4%, а доходы населения в номинальном выражении
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Порядка 65% от общей суммы доходов белорусов приходится на зарплаты, остальные денежные поступления ― это пенсии, стипендии и доходы от предпринимательства.
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