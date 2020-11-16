Реальные доходы белорусов за 9 месяцев выросли почти на 5%

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Реальные денежные доходы населения Беларуси в период с января по сентябрь текущего года составили 104,9% к уровню января – сентября 2019-го, сообщили в понедельник в Национальном статистическом комитете республики.

В ведомстве уточнили, что речь идет о реальных доходах белорусов, скорректированных на индекс потребительских цен на товары и услуги, за вычетом налогов, сборов и взносов, которые выплачивают граждане.

"Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе – сентябре 2020 года составили 104,9% к уровню января – сентября 2019 года", – сказали в Белстате.

По данным комитета, в общем объеме доходов населения оплата труда заняла 64,8%, доходы от предпринимательской и другой деятельности – 7,4%, пенсии, пособия, стипендии – 23,0%, доходы от собственности и прочие – 4,8%.

Как ранее заявляли в Министерстве экономики Беларуси, в 2021 году уровень безработицы не должен подняться выше 4,4%, а доходы населения в номинальном выражении увеличатся на 7% .

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