Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Самый мощный в мире атомный ледокол "Арктика" отправился в свой первый рабочий рейс на Северном морском пути, об этом сообщила в понедельник пресс-служба ФГУП "Атомфлот", входящего в корпорацию "Росатом".

"Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" вышел из порта Мурманск в свой первый рабочий рейс. Судно взяло курс в направлении Карского моря", - говорится в сообщении.

Рейс продлится до середины декабря. За это время судно пройдет, что называется, обкатку – обычный процесс во время ввода в эксплуатацию нового корабля. Затем ледокол пополнит в Мурманске запасы и весь период зимне-весенней навигации проведет на Северном морском пути.

Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 был введен в состав российского ледокольного атомного флота в октябре этого года.

Атомные ледоколы проекта 22220 – самые большие и мощные в мире. Они предназначены обеспечивать российское лидерство в Арктике – проводить морские караваны, пробивая лед толщиной до трех метров. Ледоколы необходимы для обеспечения проводки судов с нефти с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Всего в России до 2035 года планируется построить пять таких атомоходов.

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