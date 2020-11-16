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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 ноября 2020 года
17.11.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Падение цен продолжается –
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 1.2% и на данный момент составляет 1295 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков - 44 $/м2.
В то же время число объявлений о продаже квартир продолжает расти - +0.7% за неделю. Наиболее ощутимым прирост объектов был у 4-комнатных (+2.4%) и у 2-комнатых (+1.6%) квартир. «Однушек» за 7 дней, напротив, стало меньше на 0.8%.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 610 $/м2 (+0.3%), Солигорск — 844 $/м2 (-0.4%), Молодечно — 742 $/м2 (-0.7%), Жодино — 730 $/м2 (+0.7%), Слуцк — 572 $/м2 (+0.1%).
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За неделю, с 9 по 16 ноября 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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