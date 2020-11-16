Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 ноября 2020 года

Падение цен продолжается – индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.6% и составил 1339 $/м2. Текущее значение индекса является самым низким за последние 1.5 года.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 1.2% и на данный момент составляет 1295 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков - 44 $/м2.