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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 ноября 2020 года

17.11.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Падение цен продолжается – индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.6% и составил 1339 $/м2. Текущее значение индекса является самым низким за последние 1.5 года.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 1.2% и на данный момент составляет 1295 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков - 44 $/м2

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 ноября 2020 года

Отрицательная динамика цен на вторичном рынке жилья белорусской столицы наблюдается уже 13 недель подряд.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 ноября 2020 года

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В то же время число объявлений о продаже квартир продолжает расти - +0.7% за неделю. Наиболее ощутимым прирост объектов был у 4-комнатных (+2.4%) и у 2-комнатых (+1.6%) квартир. «Однушек» за 7 дней, напротив, стало меньше на 0.8%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 ноября 2020 года

Отрицательная динамика цен наблюдалась у всех сегментов квартир.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 ноября 2020 года

Снижение цен зафиксировано во всех без исключения районах города. Сильнее всего квадратный метр подешевел в Октябрьском районе – на 2.5%, в остальных снижение не превышало 1%.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 ноября 2020 года

Различия между микрорайонами города в настоящее время выглядят следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 ноября 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 817 $/м2 (+0.9%), Витебск — 625 $/м2 (-0.2%), Гомель — 629 $/м2 (-0.5%), Гродно — 723 $/м2 (+0.1%), Могилев — 660 $/м2 (+0.3%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 610 $/м2 (+0.3%), Солигорск — 844 $/м2 (-0.4%), Молодечно — 742 $/м2 (-0.7%), Жодино — 730 $/м2 (+0.7%), Слуцк — 572 $/м2 (+0.1%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 9 по 16 ноября 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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