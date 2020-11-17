"Хотел здесь жить с семьями детей..." Абсурдная история о том, как 7 лет местные власти не дают ввести в эксплуатацию построенный частный дом в Минске

Проект был раньше участка

— Проект трехквартирного блокированного дома я согласовал еще в 2011-м. И именно он лег в основу землеотвода, — говорит Виталий и показывает стопку документов. — Участок был предоставлен решением Мингорисполкома в 2012 году.

В заключении комитета архитектуры Мингорисполкома указан именно индивидуальный блокированный трехквартирный жилой дом по ул. Курганной. Строили его полтора года. Никаких претензий в процессе не было. Но в 2014-м, когда дом попытались ввести, администрация перестала признавать факт того, что дом построен законно.

Почему? В 2014-м Генпрокуратура заинтересовалась продажей квартир в домах, построенных как индивидуальные блокированные, и обнаружила: в столице строят огромные, на 600-1500 квадратных метров, дома, продают по квартирам-долям, а в сети не вкладываются, на инфраструктуру не тратятся.

Тогда же с домом напротив владений Виталия всплыл скандал: мошенники набрали "дольщиков" и под видом двухквартирного дома построили подобие "хрущевки". Так с начала 2014 года дома на Курганной «зависли».