ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Хотел здесь жить с семьями детей..." Абсурдная история о том, как 7 лет местные власти не дают ввести в эксплуатацию построенный частный дом в Минске

17.11.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Виталий Соловьянчик когда-то жил в частном доме по адресу: ул. Дружбы, 24. Он и сейчас там прописан, только такой улицы давно нет: снесли и застроили многоэтажками. Когда сносили дом, государство еще предлагало варианты компенсации — Виталий выбрал компенсацию участком. Дали надел на улице Курганной в Минске. Дом Виталий построил и уже семь лет пытается добиться его приемки. Почему так получилось и что Виталий собирается делать дальше, рассказываем в нашем материале.

"Хотел здесь жить с семьями детей..." Абсурдная история о том, как 7 лет местные власти не дают ввести в эксплуатацию построенный частный дом в Минске
"Хотел здесь жить с семьями детей..." Абсурдная история о том, как 7 лет местные власти не дают ввести в эксплуатацию построенный частный дом в Минске

Проект был раньше участка

Проект трехквартирного блокированного дома я согласовал еще в 2011-м. И именно он лег в основу землеотвода, — говорит Виталий и показывает стопку документов. — Участок был предоставлен решением Мингорисполкома в 2012 году.

В заключении комитета архитектуры Мингорисполкома указан именно индивидуальный блокированный трехквартирный жилой дом по ул. Курганной. Строили его полтора года. Никаких претензий в процессе не было. Но в 2014-м, когда дом попытались ввести, администрация перестала признавать факт того, что дом построен законно.

Почему? В 2014-м Генпрокуратура заинтересовалась продажей квартир в домах, построенных как индивидуальные блокированные, и обнаружила: в столице строят огромные, на 600-1500 квадратных метров, дома, продают по квартирам-долям, а в сети не вкладываются, на инфраструктуру не тратятся.

Тогда же с домом напротив владений Виталия всплыл скандал: мошенники набрали "дольщиков" и под видом двухквартирного дома построили подобие "хрущевки". Так с начала 2014 года дома на Курганной «зависли».

"Хотел здесь жить с семьями детей..." Абсурдная история о том, как 7 лет местные власти не дают ввести в эксплуатацию построенный частный дом в Минске
"Хотел здесь жить с семьями детей..." Абсурдная история о том, как 7 лет местные власти не дают ввести в эксплуатацию построенный частный дом в Минске

Конкретно Виталию администрация Московского района ничего в вину не ставила. Он строил за свои и ничего никому не продавал. Но заподозрили, что в теории он может превратить свой большой дом в многоквартирный и после сдачи продать. Это подозрение легло в основу поиска причин, почему дом нельзя принять в эксплуатацию.

Хроники пятилетки

В письме из администрации Московского района от апреля 2014-го Виталия информируют: были выявлены признаки «многоквартирности» жилого дома: расположение лестничных клеток в квартирах с организацией входов в изолированные группы помещений квартир на двух этажах, в которых предусмотрено размещение санитарных узлов, дает возможность использования их в качестве самостоятельных отдельных квартир и попадает под определение «многоквартирный жилой дом», в связи с чем разрешение на строительство нужно получать в установленном порядке.

"Хотел здесь жить с семьями детей..." Абсурдная история о том, как 7 лет местные власти не дают ввести в эксплуатацию построенный частный дом в Минске
"Хотел здесь жить с семьями детей..." Абсурдная история о том, как 7 лет местные власти не дают ввести в эксплуатацию построенный частный дом в Минске

В доме действительно три отдельных входа. Каждый ведет на лестницу с лестничной клеткой. Такой вариант предложило Виталию МЧС, как самый безопасный. В теории - да, с каждого входа можно организовать по квартире на этаже, итого их будет шесть. Но именно такой проект дома, с такими лестницами, был согласован еще до выделения участка.

"Хотел здесь жить с семьями детей..." Абсурдная история о том, как 7 лет местные власти не дают ввести в эксплуатацию построенный частный дом в Минске
"Хотел здесь жить с семьями детей..." Абсурдная история о том, как 7 лет местные власти не дают ввести в эксплуатацию построенный частный дом в Минске

— Перед одним из приходов БТИ потребовали от меня еще и мансарду оштукатурить… А потом комиссия из администрации Московского района оценила: о, да у вас тут можно еще квартиры организовать. Я им говорил: а как я буду тут что-то обустраивать без согласия администрации? Дом подключен к газу: кто в мансарде даст квартиры сделать, кто газ разрешит вести в помещения с деревянными перекрытиями? Здесь на каждую из трех квартир электричество — на 6 киловатт. Фантазировать можно много: что дом в шестиквартирный можно превратить, девятиквартирный, — досадует Виталий. — А электричество их фантазия как делит? Один включил утюг и чайник, второй — стиральную машину и пылесос, а дальше все, выбило пробки? Санузлы на каждом этаже их удивили… Признак многоквартирности это… Сейчас в больших квартирах, не говоря о двухуровневых, два-три санузла — норма!

"Хотел здесь жить с семьями детей..." Абсурдная история о том, как 7 лет местные власти не дают ввести в эксплуатацию построенный частный дом в Минске

С 2014-го администрация настаивала, что дом Виталий строил без ее разрешения. Хотя разрешение давал Комитет архитектуры Мингорисполкома - то есть вышестоящая инстанция, и других по закону не требовалось.

Потом всплыло, что проектировщик дома "засветилась" в проектировании многоквартирников, которые строились под видом блокированных. Это тоже усилило подозрения местных властей в том, что дом после сдачи будет продан как шестиквартирный.

В 2015-м администрация придумала еще один маневр: «С целью урегулирования ситуации (…)  принято решение № 166 о разрешении Соловьянчику В.И. продолжить строительство жилого дома по ул. Курганной, б/н при условии разработки и согласования в установленном порядке проектной документации, получения заключений государственной экспертизы, комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома по строительному проекту и разрешения инспекции департамента Госстройнадзора по г. Минску".

Виталий не выполнил эти условия, поскольку «разработка проекта дома и его экспертиза, если он уже стоит, — за гранью логики». Да и Госстройэкспетриза уверяла: нет смысла в экспертизе документов, если дом уже стоит.

В 2016-м Виталию намекнули, что можно попробовать узаконить дом как самострой. Виталий обратился в службу «одно окно» с предложением принять дом в эксплуатацию. Даже представил ведомость технических характеристик на дом, изготовленную РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру». Не получилось. Вопрос сняли с рассмотрения "в связи с невыполнением работ в полном объеме".

"Хотел здесь жить с семьями детей..." Абсурдная история о том, как 7 лет местные власти не дают ввести в эксплуатацию построенный частный дом в Минске

Виталию не раз предлагали убрать возможность попадать на каждый этаж с лестничной клетки. Для этого нужно демонтировать капитальные бетонные лестницы и установить новые внутри квартир, как в двухуровневых квартирах. Таким образом исчезнет намек на многоквартирность - в каждую можно будет входить только с придомовой территории, а на второй этаж подниматься только внутри квартиры. Но в уже построенном доме провернуть такое - фактически реконструировать его. Это огромные деньги, которых у хозяина дома нет.

Зато надежда, что чиновники прекратят мысленно делить его дом на много квартир, у Виталия сохранялась.

"Хотел здесь жить с семьями детей..." Абсурдная история о том, как 7 лет местные власти не дают ввести в эксплуатацию построенный частный дом в Минске

Весной 2019-го Виталий подключил дом к сетям, поставил счетчики (по одному на каждую из трех квартир), даже сделал дорожки вокруг дома. И снова просил администрацию отменить требования об экспертизе проекта. Но получил отказ.

В этом же году очередная комиссия написала в акте обследования то же, что и раньше: в доме имеются признаки многоквартирности. Объемно-планировочное решение здания позволяет использовать изолированные жилые помещения, расположенные на первом и втором этажах, как отдельные квартиры. Но теперь на основании этого обследования и БТИ составило ведомость технических характеристик с указанием "здание многоквартирного жилого дома".

"Хотел здесь жить с семьями детей..." Абсурдная история о том, как 7 лет местные власти не дают ввести в эксплуатацию построенный частный дом в Минске

Виталий попытался оспорить этот акт и требование администрации Московского района о проведении госстройэкспертизы в суде. 

Акт оспорить не удалось. Но вот требование предоставить госстройэкспертизу проекта суд Московского района в июле этого года признал-таки незаконным. В мотивировочной части суда указано - "Поскольку строение уже было возведено, о чем администрации было достоверно известно, администрация необоснованно потребовала разработать и согласовать проектную документацию. (...) решение администрации является заведомо неисполнимым и выходит за рамки действующего законодательства".

И что дальше?

Администрация Московского района остается при своем мнении - пока дом может быть использован как многоквартирный, регистрация невозможна.

Что примечательно, большинство владельцев таких домов, строившихся без дольщиков, с 2014-го как-то умудрись их зарегистрировать. Ходили на приемы к большим начальникам, в Администрацию президента, в КГК. Большие чиновники вникали и соглашались - нет смысла мурыжить застройщиков годами. Фарш не прокрутить назад - дом построен, в соответствии с законодательством, действующим на момент начала стройки, по проектам, которые были одобрены на момент начала стройки. От ввода дома в эксплуатацию никто не пострадает - ни частные лица, ни государство. Но Виталию не повезло - именно его дом продолжает оставаться незарегистрированным. Мало того, сейчас ему намекают: изменились условия, по новым законам вообще нельзя строить трехквартирные, переделывай в двухквартирный.

"Хотел здесь жить с семьями детей..." Абсурдная история о том, как 7 лет местные власти не дают ввести в эксплуатацию построенный частный дом в Минске

Сам Виталий до сих пор жилье снимает.

— Когда начинал строить дом, думал, все будем тут жить — сам, дети взрослые с семьями… С бизнесом было все нормально, с планами. А теперь —  все что мог продал и вложил в этот дом,  по факту — бомж, человек с пропиской в доме, которого уже давно не существует. Я хочу, чтобы этот дом приняли, чтоб хотя бы пару комнат сделать и жить тут… Квартиры же без согласия администрации района не разделишь на части! Чего они боятся?

"Хотел здесь жить с семьями детей..." Абсурдная история о том, как 7 лет местные власти не дают ввести в эксплуатацию построенный частный дом в Минске

И, кстати, этот дом по Курганной, 35, из-за которого заварилась вся каша, разрешили достроить. 30.12.2019 принято распоряжение президента № 257 "О строительстве жилого дома" "в целях защиты прав физических и юридических лиц, участвовавших в финансировании строительства".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виталий Соловьянчик когда-то жил в частном доме по адресу: ул. Дружбы, 24. Он и сейчас там прописан, только такой улицы давно нет: снесли и застроили многоэтажками....
 
Новости дня
Новости экономики
 
Атомный ледокол "Арктика" отправился в свой первый рабочий рейс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика