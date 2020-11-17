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Отключение Беларуси от SWIFT в ближайшее время маловероятно – эксперт

17.11.2020 09:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Отключение Беларуси от международной системы банковских расчетов SWIFT в ближайшее время маловероятно, считает глава по Европе и Центральной Азии британской консалтинговой компании Verisk Maplecroft Дара Макдауэлл.

"Исключение страны из SWIFT на данный момент маловероятно, так как Россия сохраняет место в совете директоров SWIFT, а США вряд ли всерьез займутся белорусским кризисом до инаугурации избранного президента Байдена 20 января", - цитируют эксперта РИА Новости.

© REUTERS / RADOVAN STOKLASA
Тихановская добивается прекращения кредитования двух государственных банков

В случае если Беларусь отключат от международной системы, страна сможет обойти эти ограничения, уверен Макдауэлл. В качестве примера эксперт привел российский аналог Mir Pay.

"Влияние такого шага (отключения Беларуси от SWIFT - Sputnik), скорее всего, будет ограниченным, учитывая, что Минск может обойти эти ограничения через российский аналог Mir Pay", - пояснил Макдауэлл.

Вчера во время встречи с послами Дании, Нидерландов, Швеции, Канады, Ирландии и представителем Северного совета, Светлана Тихановская заявила, что не исключено отключение Беларуси от SWIFT.

Кроме того, ограничительные меры возможно будут предприняты в отношении государственных банков страны - Беларусбанка и Белагропромбанка. "Мы работаем, чтобы иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь, государственными", - сообщила Тихановская.

SWIFT - международная межбанковская система для совершения платежей, которая дает финансовым учреждениям безопасный доступ к информации о денежных операциях.

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Теги: Минск
 
 
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