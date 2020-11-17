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Голодными не останемся: в Минске сформировали стабфонд овощей и фруктов

17.11.2020 10:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. В Минске закончили формировать стабилизационный фонд плодоовощной продукции, рассказали Sputnik в отделе сельского хозяйства и продовольствия главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

© Sputnik / Виктор Толочко
Всего хватает: сколько овощей и фруктов заложили в стабилизационные фонды

"Он (стабфонд – Sputnik) сформирован в полном объеме, как было установлено решением Мингорисполкома, до 15 ноября. Картофеля заложено 1,5 тысячи тонн, овощей – 2050 тонн, яблок – 500 тонн", – уточнили там.

В этом году продовольственные запасы заложили только в хранилища УП "Партизанское" в деревне Колядичи Минского района. Там создан определенный микроклимат, чтобы на весь период хранения и реализации (до 31 мая 2021 года) овощи и фрукты могли сохранить товарные свойства.

"В этом году продукцию животноводства (свинину и говядину) не закладывали, все производители напрямую от предприятий торговли будут получать заявки на поставки. Поэтому нет смысла создавать стабфонд", – отметили в отделе сельского хозяйства и продовольствия столичного ГУПР.

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Теги: Минск
 
 
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Запасы продукции растениеводства и животноводства создаются в белорусской столице ежегодно, в этом году ее заложили в полном объеме.
 
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