"Разжалованных" дипломатов и военных лишат ежемесячного содержания

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНCК, 17 ноя - Sputnik. "Разжалованных" госслужащих решением президента лишат ежемесячного денежного содержания.

Глава государства Александр Лукашенко внес изменения в указ "О ежемесячном денежном содержании отдельных категорий государственных служащих". Согласно новой редакции документа, выплат лишат:

- лиц, лишенных классного чина, квалификационного класса, дипломатического ранга, персонального звания, воинского звания;

- лиц, в отношении которых президент принял решение о лишении права на получение ежемесячного денежного содержания.

В новой редакции указа отмечается, что выплаты, которые были назначены до сегодняшнего дня, не прекращаются - за исключением случаев, когда Лукашенко принял решение лишить госслужащего права их получать.

Размер ежемесячного денежного содержания назначается зависит от должности, которую занимал госслужащий. Женщинам ежемесячное содержание назначается в 55 лет, мужчинам - в 60 лет.

Прежде на ежемесячное денежное содержание не могли претендовать госслужащие, которые были освобождены от должности из-за грубого нарушения обязанностей, а также те, кто совершил проступок, не совместимый с нахождением на госслужбе. Лишить содержания могли также за "несоблюдение ограничений, связанных с государственной службой".

Не назначалось денежное содержание также госслужащим, которые период службы совершили "тяжкое или особо тяжкое преступление против интересов службы либо тяжкое или особо тяжкое преступление, сопряженное с использованием должностным лицом своих служебных полномочий".

Его также лишались те служащие, которые были уволены по основаниям, которые признаются "дискредитирующими обстоятельствами увольнения". Прежде уволенные при таких обстоятельствах лица могли претендовать на выплаты, если имели необходимый стаж работы на других государственных госдолжностях, однако новая редакция указа этого не предполагает.

Читайте также: